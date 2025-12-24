Додик: ЦИК постао политички субјект учесник избора, руше БиХ, а мисле да руше Српску

24.12.2025
15:14
Коментари:7
Централна изборна комисија је одавно престала да буде орган за спровођење избора и постала је политички субјект учесник избора, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
- ЦИК није независно тијело, већ експозитура СДС-а, ПДП-а, СДА, СДП, НиП и других пратећих приперака. Они су у тој мјери контаминирали изборни процес, да су га обесмислили до апсурда. Хоће да делегитимишу изборе, а у ствари делегитимишу себе. Данашњом одлуком понизили су бираче, понизили су све грађане Републике Српске, саму Републику Српску. Понизили су и институције на нивоу БиХ - истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како Додик наводи, ЦИК хоће да буде и бирач, и бројач, и кандидат.
Централна изборна комисија је одавно престала да буде орган за спровођење избора и постала је политички субјект учесник избора.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 24, 2025
ЦИК није независно тијело, већ експозитура СДС-а, ПДП-а, СДА, СДП, НиП и других пратећих приперака.
Они су у тој мјери контаминирали изборни процес,…
- Они су друштво опасних намјера, које поткопава ионако крхке темеље БиХ. ЦИК руши БиХ, а мисли да руши Републику Српску.
Ако се оваквом ЦИК-у не стане на пут, БиХ ће бити на великој странпутици. И немој тада да било ко упире прст и оптужује Републику Српску. Прутина је активиста и адвокат СДС-а, отрована мржњом према Србима и Републици Српској. Бавићемо се тиме. Баш сте "неутрални" и "објективни", срам вас било - закључио је Додик.
Република Српска
3 ч10
Република Српска
19 ч0
БиХ
2 д1
Република Српска
5 д5
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
3 ч10
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму