Министарство финансија демантовало тврдње: Структура дуга повољна

Министарство финансија Републике Српске истакло је да постојећи портфолио дуга Републике Српске карактеришу повољни индикатори трошкова и ризика, те да је структура дуга у погледу камата веома повољна јер се већи дио, и то око 85 одсто, отплаћује по фиксним каматним стопама.
Министарство финансија Републике Српске демантује наводе појединих медија у вези са задуживањем на тржишту хартија од вриједности, као и каматној стопи која је при том остварена, јер су извучени из контекста и не одражавају стварно стање, речено је Срни у овом министарству.
Из Министарства истичу да је каматна стопа од један одсто на хартије од вриједности која се спомиње и више нигдје не постоји, била остварива у вријеме дефлације и нема никакве везе са садашњим стањем у којем је присутан знатан ниво инфлације, те се истиче да су то требали знати они који су те податке изнијели у јавност.
Просјечна каматна стопа укупног дуга за 2025. годину износиће 4,4 одсто док је у 2024. години износила четири одсто и у потпуности је усклађена са тржишним условима и кретањима у региону.
Наводи се да је и неистинита тврдња да Федерација БиХ има мању каматну стопу на иностраном тржишту, јер се ФБиХ на Лондонској берзи задужила по каматној стопи од 5,5 одсто док се на истом тржишту Република Српска задужила по стопи 4,75 одсто.
Из Министарства финансија поручују да постојећи портфолио дуга Републике Српске карактеришу повољни индикатори трошкова и ризика и да је структура дуга у погледу камата веома повољна јер се већи дио дуга, и то око 85 одсто, отплаћује по фиксним каматним стопама.
Управљање дугом је планско и приликом управљања дугом води се рачуна да раст нивоа трошкова и ризика буде прихватљив, што је посебно изазовно имајући у виду присутну нестабилност на финансијским тржиштима посљедњих година, наводи из ресорног министарства.
Поручено је да се Република Српска залаже за рационално и одговорно управљање јавним финансијама, а средства се користе за рефинансирање доспјелих обавеза и извршавање редовних буџетских потреба, а не за "бацање новца" како се покушава приказати.
Укупан дуг Републике Српске према посљедњим подацима је 36 одсто БДП-а, а горња граница је 60 одсто бруто домаћег производа (БДП).
Јавни дуг Републике Српске према посљедњим званичним подацима је 32 одсто у односу на бруто домаћи производ, док је лимит 55 одсто у односу на БДП.
Из ових података произлази да је дуг Републике Српске далеко испод законске границе, а све одлуке о задуживању су планске и доносе се у складу са актима које је усвојила Народна скупштина Републике Српске, а који су јавни и транспарентни, наводе из Министарства финансија.
