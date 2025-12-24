Logo
Какво нас вријеме очекује сутра?

24.12.2025

13:50

Какво нас вријеме очекује сутра?
Фото: pexels/vee terzy

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити облачно са слабим падавинама и максималном дневном температуром ваздуха до 13 степени Целзијусових.

Падаће слаба киша на сјеверу, док се у осталим предјелима очекује сусњежица и снијег, уз формирање тањег сњежног покривача и пораст постојећег, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Понегдје у Крајини могућа је и киша која се леди при тлу, док ће на југу бити промјенљиво облачно уз дуже сунчане периоде и најтоплије.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на ударе на сјеверу појачан, сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел могао да спријечи украјински сукоб

Минимална температура ваздуха биће од минус три до пет, а максимална од нула до 13 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је претежно облачно, на планинама и понегдје у Крајини забиљежен је снијег, а у осталим крајевима киша.

