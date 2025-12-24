Logo
Минић: Божић прославити у здрављу и добром расположењу

24.12.2025

13:42

Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић пожелио је свим римокатолицима и осталим хришћанима у БиХ који Божић празнују по грегоријанском календару да празник прославе у здрављу и добром расположењу.

Минић је божићну честитку упутио и врхбосанском надбискупу Томи Вукшићу, бискупима, свештенству и редовништву.

"Нека Вам велики празник Христовог рођења донесе мир и љубав и буде путоказ ка животу испуњеном вјером у хуманост и солидарност. Божићни празници су прилика да се подсјетимо на важност његовања повјерења међу људима, вјерске и културне сарадње у интересу свих грађана", навео је Минић у честитки.

Он је Божић честитао у своје и име Владе Републике Српске.

"Честит Божић и Нова година", додао је Минић.

Вјерници који вријеме рачунају по грегоријанском календару сутра ће прославити Божић, најрадоснији хришћански празник.

Саво Минић

Католички Божић

