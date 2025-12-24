Трамп оптужен за наводно силовање: Министарство одмах све објаснило

Извор:
Најновија група докумената објављена у случају Џефрија Епстајна укључује непотврђену оптужбу за силовање против актуелног предсједника САД Доналда Трампа.
Америчко Министарство правде објавило је скоро 30.000 додатних страница повезаних са својом истрагом у вези са покојним милијардером педофилом. У питању је најопсежније објављивање досад у дуготрајном случају који укључује покојног финансијера и осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, преноси портал "Пипл".
Један од докумената у саопштењу, датиран на 27. октобар 2020. године, изгледа као извјештај ФБИ о пријему, који садржи исказ бившег возача лимузине.
Иако је већина имена редигована и цензурисана, текст детаљно описује наводну посјету возача, његовог сина и неименоване жене 1999. године.
Возач је тврдио да је упознао Трампа годинама раније, 1995. године, када је рекао да је возио магната некретнина до међународног аеродрома Далас Форт Ворт.
У документу се наводи:
"Возач је извијестио да су неке од ствари о којима је предсједник Трамп говорио током вожње док је разговарао мобилним телефоном биле веома забрињавајуће. Возач је извијестио да је био 'неколико секунди од тога да заустави лимузину на средини траке и у року од неколико секунди од тога извуче га из аутомобила и повриједи га, због неких ствари које је говорио'".
"Возач је примијетио да је Трамп непрестано помињао име 'Џефри' док је разговарао телефоном и помињао 'злостављање неке дјевојке'. Возач није био сигуран са ким разговара нити на кога мисли".
Према извјештају, возач је тврдио да се, док се присјећао приче о Трамповом телефонском позиву, неименована жена са којом је био "скаменила".
Описујући непотврђене наводе возача, у документу се наводи: "
"Жена је изјавила: 'Силовао ме је'.
"Возач је рекао: 'Шта?', док је Жена одговорила: 'Доналд Џ. Трамп ју је силовао заједно са Џефријем Епстајном'".
Министарство правде САД се убрзо хитно огласило. У саопштењу од уторка, 23. децембра, на друштвеним мрежама, написали су:
"Министарство правде је званично објавило још скоро 30.000 страница докумената везаних за Џефрија Епштајна. Неки од ових докумената садрже неистините и сензационалистичке тврдње против предсједника Трампа које су поднијете ФБИ непосредно прије избора 2020. године".
"Да будемо јасни: тврдње су неосноване и лажне, и да су имале и трунку кредибилитета, сигурно би већ биле употријебљене као оружје против предсједника Трампа“, наставља се у саопштењу.
"Ипак, из наше посвећености закону и транспарентности, Министарство правде објављује ове документе уз законски прописану заштиту за Епстајнове жртве".
