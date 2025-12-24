Logo
Цеца Ражнатовић проговорила никад искреније о љубави

Блиц

24.12.2025

13:01

Цеца Ражнатовић
Цеца Ражнатовић у својој емисији "Ceca Show" угостила је пјевачице које ће бити спремне да јој отворе душу и причају о најинтимнијим темама.

Kада је женско друштво у питању ту су и трачеви, па након што су гошће откриле да воле да оговарају, потегла се и тема о бившим љубавима.

Соња Коцић је разведена и признаје да би увијек са партнером требало да останете у коректним односима, ако са њим имате дијете.

– Наш разлаз у старту није био океј, али како је вријеме пролазило… Ја сам особа која оставља ствари иза себе. Када имаш дијете најбоље је да увијек он мене може да окрене и ја њега, тако да сам више за варијанту да некако ствари средимо и да не будемо у лошим односима – рекла је она и додала:

– Иначе, има она: “Кад оде од тебе ти га шутни да оде што даље”.

На ову причу су се надовезале Барбара Бобак и Сања Вучић, а Барбара каже да није остала ни са једним бившим партнером у добрим односима.

– Не дружим се ни са једним, а иначе ако се под лијепим јављањем подразумијева “ћао, ћао”, онда сам остала у добрим односима – кроз смијех је рекла Барбара.

Са друге стране, Сања каже да има бивших са којима је и данас у коректним односима и да јој је и драго када их сретне. Међутим, у њен љубавни живот су били у момци које жели што даље од себе.

– Наслиједила сам од маме тај неки поглед, само ми се обрати. Скупим уста и свашта бих му рекла – надовезала се Сања.

На све ове констатације и Цеца Ражнатовић је дала свој суд о љубави.

– Не мора све да се сведе на то како се завршило, било је ту и лијепих тренутака. Ако смо се разишли без великих трзавица, ја сам увијек за то да не морамо да окрећемо главу једни од других. Има и оних због којих бих прешла улицу на другу страну и пу пу ђаволе. Ја имам девизу, свако ко треба да оде од мене нека оде што прије. Да не троши ни моје ни његово време. Нека иде одмах. Каква сам искуства имала, све сте у праву. Кад даш некоме шансу он се само врати да те докрајчи – рекла је Цеца, преноси Блиц.

Цеца Ражнатовић

Пјевачица

Коментари (0)
