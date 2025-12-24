Logo
Викторија Бекам открила како се осјећа након што ју је син "ујео за срце"

24.12.2025

12:43

Викторија Бекам открила како се осјећа након што ју је син "ујео за срце"
Фото: Tanjug/Andrew Matthews/Pool Photo via AP

Викторија Бекам прекинула је ћутање након навода да је њен најстарији син Бруклин Бекам блокирао цијелу породицу на Инстаграму, потез који је, чини се, додатно продубио већ постојеће породичне тензије.

Модна дизајнерка ових дана показује ведар дух, дијелећи серију опуштених снимака из канцеларија свог бренда. На објавама се види како наздравља са сарадницима, уз шале на сопствени рачун, свега неколико дана пред Божић.

Овај ведар наступ услиједио је након бурног викенда, током ког су се појавиле тврдње да су Викторија и њен супруг Дејвид Бекам отпратили Бруклина са друштвених мрежа.

Међутим, спекулације је брзо демантовао Бруклинов млађи брат Круз, који је јавно објаснио шта се заправо догодило.

"Моји мама и тата никада не би отпратили свог сина. Пробудили су се и схватили да су блокирани. Као и ја", написао је Круз.

Овај изненадни потез шокирао је фанове и отворио бројна питања о разлозима породичног неспоразума. Ипак, Викторија је очигледно одлучила да не дозволи да драма засјени празничну атмосферу.

На једном снимку весело наздравља свом тиму, уз коментар:

"Живјели мени! Доста о мени – шта ви мислите о мени?"

На другом снимку види се како сједи за празничним столом, са шналама у коси, док се шали да ју је недавни Нетфликс документарац научио једној важној ствари, да најбоље изгледа "у просторији пуној свјетла".

Професионално свјетло камере обасјавало ју је док је снимала садржај за свој бренд, показујући посвећеност послу и у приватно изазовним тренуцима.

Уз објаву, Викторија је написала:

"Тежак је посао бити ја, али неко мора! Мало необјављених снимака из серијала Creative Director за @victoriabeckhambeauty. Срећни празници свима!"

Вријеме објаве није прошло незапажено, а фанови су у коментарима покушавали да протумаче скривене поруке, док се породичне тензије Бекамових одвијају пред очима јавности.

Бруклин, који данас живи у САД са супругом Николом Пелц Бекам, још се није огласио поводом навода о блокирању, па разлози овог потеза остају непознати.

Small banner