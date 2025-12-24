Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

Ако сте сачували неки од легендарних Нокиа телефона, посебно чувени Нокиа 3310, можда у власништву имате мали технолошки раритет.

Уколико негдје још увек чувате легендарну Нокиу 3310, можда не би требало да је бацате јер тај стари телефон данас може да вреди више него што мислите.

Овај модел, који је обиљежио почетак 2000-их, данас поново привлачи пажњу, али овог пута колекционара и љубитеља ретро технологије.

Нокиа 3310 представљена је 2000. године и брзо је постала симбол издржљивости, дуготрајне батерије и једноставне употребе. Управо те особине данас јој дају додатну вриједност на тржишту половних уређаја.

Према доступним подацима са огласа и аукцијских платформи, потпуно нов и неотпакован примерак може да достигне цијену и већу од 1.700 евра, што је знатно више од његове оригиналне продајне цијене. Са друге стране, половни, али исправни модели углавном се продају за 20 до 40 евра.

Примјерци који долазе са оригиналном амбалажом, пуњачем и документацијом могу да се нађу и поцјени до 100 евра, док се рефабриковане верзије данас продају такође за око 100 евра.

На цијену највише утичу стање уређаја, функционалност батерије, као и очуваност кућишта и екрана. Иако многима данас дјелује застарјело, овај телефон за неке представља идеалан избор за "дигитални детокс", јер не нуди апликације и друштвене мреже.

Уколико телефон више не ради, препоручује се његово еколошко рециклирање, јер садржи материјале који могу поново да се искористе, преноси Б92.