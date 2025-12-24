Logo
Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

Извор:

Б92

24.12.2025

12:19

Коментари:

0
Стари телефони
Фото: Pexels

Ако сте сачували неки од легендарних Нокиа телефона, посебно чувени Нокиа 3310, можда у власништву имате мали технолошки раритет.

Уколико негдје још увек чувате легендарну Нокиу 3310, можда не би требало да је бацате јер тај стари телефон данас може да вреди више него што мислите.

Овај модел, који је обиљежио почетак 2000-их, данас поново привлачи пажњу, али овог пута колекционара и љубитеља ретро технологије.

Нокиа 3310 представљена је 2000. године и брзо је постала симбол издржљивости, дуготрајне батерије и једноставне употребе. Управо те особине данас јој дају додатну вриједност на тржишту половних уређаја.

Према доступним подацима са огласа и аукцијских платформи, потпуно нов и неотпакован примерак може да достигне цијену и већу од 1.700 евра, што је знатно више од његове оригиналне продајне цијене. Са друге стране, половни, али исправни модели углавном се продају за 20 до 40 евра.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Тајван

Примјерци који долазе са оригиналном амбалажом, пуњачем и документацијом могу да се нађу и поцјени до 100 евра, док се рефабриковане верзије данас продају такође за око 100 евра.

На цијену највише утичу стање уређаја, функционалност батерије, као и очуваност кућишта и екрана. Иако многима данас дјелује застарјело, овај телефон за неке представља идеалан избор за "дигитални детокс", јер не нуди апликације и друштвене мреже.

Уколико телефон више не ради, препоручује се његово еколошко рециклирање, јер садржи материјале који могу поново да се искористе, преноси Б92.

Тагови:

Мобилни телефон

Nokia

Коментари (0)
