"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

"Роскосмос" је потписао уговор са Научно-производним удружењем "Лавочкина" о изградњи руске лунарне електране до 2036. године, саопштила је прес-служба државне корпорације.
„У децембру 2025. године ‘Роскосмос’ је закључио државни уговор са Научно-производним удружењем 'Лавочкина' за извођење радова до 2036. године на стварању руске лунарне електране. Рокови реализације уговора: 2025–2036. године“, наводи се у саопштењу.
Током тог периода треба да буде реализовано: стварање космичких летјелица, земаљска експериментална испитивања, летна испитивања, као и успостављање инфраструктуре на Мјесецу, преноси Спутњик.
