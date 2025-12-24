Logo
"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

Sputnjik

24.12.2025

"Роскосмос" најавио: Прва руска лунарна електрана до 2036. године

"Роскосмос" је потписао уговор са Научно-производним удружењем "Лавочкина" о изградњи руске лунарне електране до 2036. године, саопштила је прес-служба државне корпорације.

„У децембру 2025. године ‘Роскосмос’ је закључио државни уговор са Научно-производним удружењем 'Лавочкина' за извођење радова до 2036. године на стварању руске лунарне електране. Рокови реализације уговора: 2025–2036. године“, наводи се у саопштењу.

Астролози откривају у која три знака се рађају најзлобнији људи

Током тог периода треба да буде реализовано: стварање космичких летјелица, земаљска експериментална испитивања, летна испитивања, као и успостављање инфраструктуре на Мјесецу, преноси Спутњик.

