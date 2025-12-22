Logo
Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Агенције

22.12.2025

11:02

Самсунг представља фрижидер с вјештачком интелигенцијом

Компанија "Samsung Electronics" најавила је данас да ће на предстојећем Сајму потрошачке електронике ("CES) у Лас Вегасу приказати премиум фрижидер са Гугловим моделом вјештачке интелигенције Џеминај, који користи уграђену камеру за препознавање хране унутар уређаја.

Самсунг је саопштио да нови фрижидер може да препозна много шири спектар прехрамбених производа у односу на претходне моделе, који су били ограничени на неколико десетина ставки.

Instagram

Наука и технологија

Ево шта више нећете моћи да радите на Инстаграму

Подаци прикупљени овом технологијом помоћи ће корисницима да ефикасније управљају својим намирницама, док Џеминај може да препоручи рецепте или помогне у куповини, наводи Јонхап.

- Напредна АИ визија коју омогућава сарадња са Гуглом помоћи ће Самсунгу да понуди јединствено искуство са храном - изјавио је шеф одељења за дигиталне апарате у Самсунгу Мун Јонг-сеунг.

samsung

frižider

Вјештачка интелигенција

