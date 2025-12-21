Фејсбук тестира нову претплату, ево колико ће коштати

Извор:
Б92
21.12.2025
21:38
Коментари:0
Компанија Мета започела је тестирање нове опције на Фејсбук која би могла значајно да утиче на начин на који корисници дијеле садржај.
У оквиру ограниченог експеримента, поједини корисници и странице суочени су са ограничењем броја линкова које могу да објаве без плаћања.
Према доступним информацијама, корисници који немају претплату на сервис "Meta Verified" могу бесплатно да објаве највише два екстерна линка мјесечно. За објављивање већег броја линкова неопходна је мјесечна претплата у износу од 14,99 долара, преноси б92.
Ограничење се односи искључиво на линкове који воде ка екстерним сајтовима, док дијељење садржаја унутар Мета екосистема, као што су Инстаграма или Воцап, и даље није обухваћено овом мјером.
Из Мете наводе да је ријеч о тесту, а не о трајној промени, чији је циљ да се испита да ли корисници објављивање већег броја линкова виде као додатну вриједност у оквиру плаћене претплате. Компанија засад није прецизирала да ли и када би ова пракса могла да буде проширена на све кориснике.
Занимљивости
Ови хороскопски знакови уносе срећу у свачији живот
Вијест је већ изазвала бурне реакције, нарочито међу креаторима садржаја, медијима и малим бизнисима који се ослањају на Фејсбук као канал за усмјеравање публике ка својим сајтовима.
Претплата Meta Verified већ укључује верификациону ознаку, додатну корисничку подршку и наводну већу видљивост налога, а Мета у посљедње вријеме све више експериментише са моделима наплате додатних функција на својим платформама.
За сада, тест се спроводи на ограниченом броју налога и није доступан глобално.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму