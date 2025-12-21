Logo
Large banner

Фејсбук тестира нову претплату, ево колико ће коштати

Извор:

Б92

21.12.2025

21:38

Коментари:

0
Фејсбук тестира нову претплату, ево колико ће коштати
Фото: Pixabay

Компанија Мета започела је тестирање нове опције на Фејсбук која би могла значајно да утиче на начин на који корисници дијеле садржај.

У оквиру ограниченог експеримента, поједини корисници и странице суочени су са ограничењем броја линкова које могу да објаве без плаћања.

Према доступним информацијама, корисници који немају претплату на сервис "Meta Verified" могу бесплатно да објаве највише два екстерна линка мјесечно. За објављивање већег броја линкова неопходна је мјесечна претплата у износу од 14,99 долара, преноси б92.

Ограничење се односи искључиво на линкове који воде ка екстерним сајтовима, док дијељење садржаја унутар Мета екосистема, као што су Инстаграма или Воцап, и даље није обухваћено овом мјером.

Из Мете наводе да је ријеч о тесту, а не о трајној промени, чији је циљ да се испита да ли корисници објављивање већег броја линкова виде као додатну вриједност у оквиру плаћене претплате. Компанија засад није прецизирала да ли и када би ова пракса могла да буде проширена на све кориснике.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Ови хороскопски знакови уносе срећу у свачији живот

Вијест је већ изазвала бурне реакције, нарочито међу креаторима садржаја, медијима и малим бизнисима који се ослањају на Фејсбук као канал за усмјеравање публике ка својим сајтовима.

Претплата Meta Verified већ укључује верификациону ознаку, додатну корисничку подршку и наводну већу видљивост налога, а Мета у посљедње вријеме све више експериментише са моделима наплате додатних функција на својим платформама.

За сада, тест се спроводи на ограниченом броју налога и није доступан глобално.

Подијели:

Таг:

fejsbuk

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

ChatGPT сада има продавницу апликација

8 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Наука и технологија

Шта је смог: Како настаје и какве су посљедице

9 ч

0
Преко ноћи нестала многима омиљена апликација за дописивање

Наука и технологија

Преко ноћи нестала многима омиљена апликација за дописивање

11 ч

0
Инстаграм стиже на телевизоре

Наука и технологија

Инстаграм стиже на телевизоре

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

21

Трудница из БиХ покушала да опљачка полицајку

22

11

Издивљале цијене: Ево колико кошта јагње очишћено за ражањ

22

03

Вукановић најавио кандидатуру за члана Предсједништва БиХ

21

56

Свијетом се шири вирус: Теже се лијечи него грип

21

52

Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner