Инстаграм стиже на телевизоре

Извор:

Б92

20.12.2025

21:43

Инстаграм стиже на телевизоре
Фото: Pexels

Компанија Мета најавила је долазак посебне Инстаграм апликације за телевизоре, а први уређаји који ће добити ову могућност су Амазон Фире ТВ модели.

Нова апликација, под називом Инстаграм фор ТВ, фокусирана је прије свега на Рилс видео садржај, који ће корисници моћи да гледају директно на телевизору, користећи даљински управљач. Тиме Инстаграм прави још један корак ка приближавању класичном ТВ искуству и конкуренцији попут YouTube-a.

Апликација је за сада доступна корисницима у Сједињеним Америчким Државама, и то на одабраним Фире ТВ уређајима, укључујући Фире ТВ Стицк моделе, Фире ТВ 2-Сериес, 4-Сериес и Омни QLED телевизоре. Према доступним информацијама, садржај ће бити организован у тематске канале, засноване на интересовањима корисника, док ће бити омогућено и пријављивање више Инстаграм налога на једном уређају.

Корисници ће моћи да претражују креаторе, гледају коментаре и реагују на видео-записе директно са ТВ екрана.

За сада нема званичних информација о ширењу апликације на друге платформе или тржишта, преноси б92.

Инстаграм

