Будући АИ модели доносе нове сајбер ризике

Компанија ОпенАИ упозорава да би будуће генерације великих језичких модела могле значајно да утичу на сајбер безбједност, повећавајући и нападачке и одбрамбене капацитете.
Компанија наводи да би напредни АИ системи у теорији могли бити злоупотребљени за развој софистицираних сајбер напада, укључујући откривање до сада непознатих рањивости или извођење шпијунских операција, због чега је неопходна правовремена припрема.
Истовремено, ОпенАИ истиче да исти технолошки напредак може снажно да унаприједи сајбер одбрану. Побољшања у резоновању, анализи кода и аутоматизацији могла би помоћи безбједносним тимовима да брже откривају слабости у системима, ефикасније анализирају сложен софтвер и прецизније примењују закрпе. Умјесто да АИ посматра искључиво као пријетњу, компанија овај развој описује као „дуал-усе“ изазов који захтијева одговорно управљање, примјену заштитних механизама и контролисано пуштање напредних функционалности у употребу.
Како би умањио ризике, ОпенАИ већ улаже у развој АИ алата за одбрану и најављује нове заштитне мјере, укључујући строжу контролу приступа напредним функцијама, ограничавање излазних података како би се спријечило цурење информација и континуирани надзор ради откривања неуобичајеног понашања модела.
Компанија је такође најавила формирање Фронтиер Риск Коунсил-а, савјета састављеног од истакнутих стручњака за сајбер безбједност, као и програм са вишеслојним приступом безбједносним АИ алатима који ће омогућити истраживачима, компанијама и безбједносним стручњацима да користе напредније функционалности за легитимне одбрамбене сврхе, пише Информација.
