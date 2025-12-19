Потенцијална ванземаљска пријетња: Чудно понашање објекта који пролази поред Земље

Извор:
Агенције
19.12.2025
06:39
Коментари:0
Интерстеларни објект 3И/АТЛАС - познатији као комета о којој сви причају - само је дан удаљен од најближе тачке проласка кроз Земљу.
Комета, која ће проћи поред Земље 19. децембра прије него што нестане у свемиру, био је предмет бројних шпекулација откако је откривен у јулу, а физичар Ави Леб изнио је идеју да 3И/АТЛАС може бити "потенцијална непријатељска ванземаљска пријетња", пише УНИЛАД.
Република Српска
Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања
Лебови аргументи нису искључиво спекулативни, јер овај научник са Харварда тврди да 3И/АТЛАС посједује неколико необичних карактеристика, укључујући "анти-реп" и неуобичајену путању, што значи да не можемо искључити могућност да објект има ненатурално поријекло - што је у супротности с мишљењем НАСА.
А сада се чини да показује низ чудних понашања док се припрема да брзо пролети поред Земље.
Према најновијим запажањима Леба, која је подијелио на Медиуму, 3И/АТЛАС има путању која је уско усклађена с путањама планета у Сунчевом систему, "унутар пет степени" од еклиптичког плана планета које орбитирају око Сунца.
Леб тврди да ово сугерише да "путања можда није случајна".
Леб је такође споменуо недавну студију коју је спровела екипа астронома на Тенерифеу, која је открила "периодични заношење" које долази из млаза у језгри 3И/АТЛАС-а.
Сцена
Нападнут Вујадин Савић, објављен видео туче
Леб је тврдио да постоји само 0,5 посто вјероватноће да су ти налази случајни и, поједностављено речено, да је такав ниво прецизности вјероватније повезан с технолошким свемирским бродом који маневрира кроз свемир.
Према најновијим подацима о праћењу, 3И/АТЛАС је убрзао откако је прошао поред Сунца у октобру.
Смитсониан наводи да тренутна брзина комета износи 130.000 миља на сат (209.214 километара на сат), што га чини најбржом брзином икада забиљеженом за објекат који посјећује наш Сунчев систем из свемира.
Иако ће комета заиста бити на свом најближем пункту према Земљи сутра, важно је нагласити да то не значи да ће заправо бити близу нашој планети, јер "близу" у овом контексту значи 170 милиона миља удаљености.
Свијет
9 ч1
Ауто-мото
10 ч0
Кошарка
10 ч0
Ауто-мото
10 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
07
59
07
55
07
48
07
46
07
39
Тренутно на програму