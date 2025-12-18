Ко је Милко Бјелица - кошаркаш чији ауто је пропао кроз лифт

Извор:
Агенције
18.12.2025
21:36
Коментари:0
Четворо људи, међу којима и двоје дјеце, проживјело је праву драму у четвртак на Врачару, када је аутомобил у ком су се налазили изненада пропао у гаражни лифт, у Улици Сазанова, на Врачару.
Аутомобил припада некадашњем кошаркашу Црвене звезде Милку Бјелици.
Кошарка
Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша
Возило је приликом изласка из теретног лифта, у предњем дијелу пригњечио лифт који је кренуо да пропада.
У аутомобилу марке "ауди" су се налазиле двије одрасле особе и двоје дјеце, који, срећом, нису повријеђени.
Спасиоце су сачекали ван аутомобила, у кабини лифта, а потом су евакуисани преко крова кабине лифта.
У интервенцији је учествовало 14 ватрогасаца-спасилаца са четири возила, који раде на извлачењу возила.
Милко Бјелица је рођен 4. јуна 1984. године. И даље активно игра, а наступао је за бројне клубове у богатој каријери.
Свијет
Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих
Игра на позицији крилног центра и центра, а играо је за Црвену звезду у два наврата у којој је и поникао уз Фантомс Брауншвајг, Келн, Лијетувос Ритас, Басконију, Ефес, Дарушафаку, Сарагосу, Токио, Морнар из Бара, Ал Шамал Доху, Ал Итихад Ђжеду и Либан за који тренутно наступа.
Освојио је 12 трофеја у каријери која траје више од 20 година, подсјећа "Мондо".
Најновије
Најчитаније
23
22
22
25
22
12
22
08
21
58
Тренутно на програму