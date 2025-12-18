Logo
Ко је Милко Бјелица - кошаркаш чији ауто је пропао кроз лифт

Милко Бјелица, кошаркаш из Србије
Четворо људи, међу којима и двоје дјеце, проживјело је праву драму у четвртак на Врачару, када је аутомобил у ком су се налазили изненада пропао у гаражни лифт, у Улици Сазанова, на Врачару.

Аутомобил припада некадашњем кошаркашу Црвене звезде Милку Бјелици.

Полиција Србија

Кошарка

Ватрогасци затекли хорор: Свједоци о драми српског кошаркаша

Возило је приликом изласка из теретног лифта, у предњем дијелу пригњечио лифт који је кренуо да пропада.

У аутомобилу марке "ауди" су се налазиле двије одрасле особе и двоје дјеце, који, срећом, нису повријеђени.

Спасиоце су сачекали ван аутомобила, у кабини лифта, а потом су евакуисани преко крова кабине лифта.

У интервенцији је учествовало 14 ватрогасаца-спасилаца са четири возила, који раде на извлачењу возила.

Ко је Милко Бјелица?

Милко Бјелица је рођен 4. јуна 1984. године. И даље активно игра, а наступао је за бројне клубове у богатој каријери.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Свијет

Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

Игра на позицији крилног центра и центра, а играо је за Црвену звезду у два наврата у којој је и поникао уз Фантомс Брауншвајг, Келн, Лијетувос Ритас, Басконију, Ефес, Дарушафаку, Сарагосу, Токио, Морнар из Бара, Ал Шамал Доху, Ал Итихад Ђжеду и Либан за који тренутно наступа.

Освојио је 12 трофеја у каријери која траје више од 20 година, подсјећа "Мондо".

