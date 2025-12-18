Logo
Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

Телеграф

18.12.2025

21:13

Срушио се авион у Сјеверној Каролини
Језиви снимци стижу са терена након што је пао авион код аеродрома Стејтсвил у Сјеверној Каролини.

У овом тренутку није познато колико је тачно путника било у летјелици, али се страхује да преживјелих нема.

Незванично, погинуло је најмање пет особа!

Авион се срушио нешто послије 10 часова по локалном времену, наводно приликом покушаја слијетања. Локални медији јављају да је у питању Цессна 550, која је била у власништву приватне компаније, која је наводно повезана са познатим возачем ауто-трка.

У овом тренутку нема информација ко је тачно био у авиону.

Стравични снимци

На стравичним снимцима види се како пламен гута читав авион, док се густ црни дим надвио изнад аеродрома.

Бројне ватрогасне, полицијске и екипе хитне помоћи су на лицу мјеста и покушавају да обуздају пожар.

Очевици су рекли да је дошло до језиве експлозије када је авион ударио у земљу и да су само видјели ватрену куглу.

У овом тренутку нема информација о томе гдје је авион летио и зашто је дошло до пада.

Незванично, авион је полетио неких десетак минута прије трагедије, а потом је направио заокрет и кренуо да се враћа ка аеродрому, преноси "Телеграф".

Са аеродрома су потврдили да је дошло до трагедије и навели су да је истрага у току.

