Шири се језив снимак: Срушио се авион, нема преживјелих

Језиви снимци стижу са терена након што је пао авион код аеродрома Стејтсвил у Сјеверној Каролини.
У овом тренутку није познато колико је тачно путника било у летјелици, али се страхује да преживјелих нема.
Незванично, погинуло је најмање пет особа!
Авион се срушио нешто послије 10 часова по локалном времену, наводно приликом покушаја слијетања. Локални медији јављају да је у питању Цессна 550, која је била у власништву приватне компаније, која је наводно повезана са познатим возачем ауто-трка.
У овом тренутку нема информација ко је тачно био у авиону.
На стравичним снимцима види се како пламен гута читав авион, док се густ црни дим надвио изнад аеродрома.
Бројне ватрогасне, полицијске и екипе хитне помоћи су на лицу мјеста и покушавају да обуздају пожар.
Очевици су рекли да је дошло до језиве експлозије када је авион ударио у земљу и да су само видјели ватрену куглу.
У овом тренутку нема информација о томе гдје је авион летио и зашто је дошло до пада.
Незванично, авион је полетио неких десетак минута прије трагедије, а потом је направио заокрет и кренуо да се враћа ка аеродрому, преноси "Телеграф".
Са аеродрома су потврдили да је дошло до трагедије и навели су да је истрага у току.
Breaking: Multiple deaths after a plane crash at Statesville Regional Airport in North Carolina. WSOC, a local news channel, reports that NASCAR driver Greg Biffle owns the plane, although it is unclear if he was on board. pic.twitter.com/nzZMhSg1Tm— PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 18, 2025
