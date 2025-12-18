Logo
Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Извор:

Курир

18.12.2025

19:10

Коментари:

0
Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

У петак, 19. децембра, православни вјерници обиљежавају Светог Николу, једну од најчешћих и најпоштованијих крсних слава у Србији.

Осим богате трпезе и породичног окупљања, за Никољдан се одувијек везују и бројна народна вјеровања – нарочито она која се тичу времена и зиме која слиједи.

sveti nikola nikoljdan

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Према старим предањима, ако на Никољдан осване сунчан и неуобичајено топао дан, то се не сматра добрим знаком.

Напротив, вјерује се да такво вријеме најављује дугу и оштру зиму, као и повратак мразева дубоко у прољеће.

"Ако на Светог Николу огрије сунце и буде топло, зима се неће лако предати. Народ каже да тада мраз може да нас изненади чак и у априлу, што није добро за воће и ране усјеве", објаснио је једном приликом Томислав Милић (87) из околине Лесковца, који деценијама прикупља и чува народна вјеровања.

А управо такво вријеме је и најављено. Према прогнози, Никољдан ће бити сунчан, уз температуре које ће се у појединим крајевима приближити и 15 степени. По народном тумачењу, то значи да би нас прави зимски удари могли сачекати касније него што очекујемо - па чак и када календарски уђе прољеће.

Милорад Додик

Бања Лука

Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана

Метеоролози са календарским доласком зиме најављују захлађење, док народна мудрост поручује да нас права хладноћа тек чека.

Да ли ће се старо вјеровање и овог пута обистинити, остаје да видимо, али искуство каже да се природа често не оглуши о знаке које су наши преци пажљиво пратили, пише "Курир".

Тагови:

Sveti Nikola

Сунце

zima

vjerovanja

обичаји

narodna vjerovanja

