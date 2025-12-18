Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Извор:
У петак, 19. децембра, православни вјерници обиљежавају Светог Николу, једну од најчешћих и најпоштованијих крсних слава у Србији.
Осим богате трпезе и породичног окупљања, за Никољдан се одувијек везују и бројна народна вјеровања – нарочито она која се тичу времена и зиме која слиједи.
Према старим предањима, ако на Никољдан осване сунчан и неуобичајено топао дан, то се не сматра добрим знаком.
Напротив, вјерује се да такво вријеме најављује дугу и оштру зиму, као и повратак мразева дубоко у прољеће.
"Ако на Светог Николу огрије сунце и буде топло, зима се неће лако предати. Народ каже да тада мраз може да нас изненади чак и у априлу, што није добро за воће и ране усјеве", објаснио је једном приликом Томислав Милић (87) из околине Лесковца, који деценијама прикупља и чува народна вјеровања.
А управо такво вријеме је и најављено. Према прогнози, Никољдан ће бити сунчан, уз температуре које ће се у појединим крајевима приближити и 15 степени. По народном тумачењу, то значи да би нас прави зимски удари могли сачекати касније него што очекујемо - па чак и када календарски уђе прољеће.
Метеоролози са календарским доласком зиме најављују захлађење, док народна мудрост поручује да нас права хладноћа тек чека.
Да ли ће се старо вјеровање и овог пута обистинити, остаје да видимо, али искуство каже да се природа често не оглуши о знаке које су наши преци пажљиво пратили, пише "Курир".
