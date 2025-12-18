Logo
Large banner

Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље

Извор:

Курир

18.12.2025

18:08

Коментари:

0
Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље

Отац Предраг Поповић, јереј СПЦ, епархије пожаревачко-браничевске, објавио је на свом Инстаграм профилу невјероватну причу која се догодила на паркингу доњег манастира Острог.

Наиме, дјевојка је приликом посјете манастиру, пала са литице у провалију која је дубока око 50 до 100 метара, а онда се десило нешто сасвим несхватљиво.

Чудо

Он је на свом Инстаграм профилу написао сљедеће:

"Још једном се кроз чудо вјере и спасење прославио сам Господа и Свети Василије који се брине за све нас који му долазимо и с вјером приступамо.

sveti nikola nikoljdan

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Дана 17.07.2022. око 09 сати на паркингу доњег манастира Острог гдје се иначе паркирају аутобуси, десило се да је једна путница која је иначе 1987. годиште са мјестом пребивалишта Брод (Сијековац) која је путовала у организацији црквене заједнице уз пратњу свештеника, пала са литице тако што се оклизнула у провалију која је дубока око 50-100 метара", стоји у објави, преноси "Курир".

Брзо на мјесто несреће дошли су припадници ватрогасне службе као и санитет хитне помоћи као и бројне друге организације, горске службе за спасавање.

Дјевојка је почетком рата настрадала од експлозивне направе и има стопу инвалидитета.

Само блага огреботина

"Али вјера у Острог и поклоњење Моштима Св. Василија није је спријечило да баш овај викенд дође и да му се поклони и самим тим прослави и ојача своју вјеру а уједно да нама смјернице који смо посрнули да се што прије избавимо и вратимо вјеру у Бога. Дјевојка је захваљујући припадницима за спасавање извучена из амбиса и одмах је превезена на хоспитализацију. Дјевојка је детаљно прегледана и задржана је на болничком лијечењу у болници у Подгорици", написао је отац Петар и додао:

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Друштво

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

"Након прегледа и указивања медицинске помоћи дјевојка се осјећа добро а на свим детаљним снимањима и прегледима потврђено је да дјевојка нема никаквог лома, никакве повреде осим што има благу огреботину и ништа више. Дјевојка се осјећа добро и већ сутрадан (19.07.2022.) је превезена до свог мјеста боравка. Хвала Богу који се по ко зна који пут прославио и Светом Василију који нас чува од свих недаћа које нас снађу".

Подијели:

Тагови:

cudo

Ostrog

Отац Предраг Поповић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку

Хроника

Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку

2 ч

0
Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

Свијет

Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

2 ч

0
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Свијет

Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

2 ч

0
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Друштво

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

2 ч

0

Више из рубрике

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Друштво

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

2 ч

0
АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Друштво

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

3 ч

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0
Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Друштво

Додик: Свијет је добро мјесто захваљујући дјеци

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

20

34

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

20

30

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

20

05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

20

01

Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner