Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Познати метеоролог аматер Марко Чубрило, чије прогнозе пажљиво прати читав регион, објавио је нову детаљну прогнозу за крај децембра и почетак јануара.
Према његовим ријечима, наредни дани доносе стабилно вријеме, али без много сунца, док се прва озбиљнија промјена може очекивати послије 23. децембра.
"До краја седмице слиједи ново јачање антициклона са сувим и поново често тмурним и магловитим временом. Посебно у низијама и долинама. Максималне температуре од +6 до +13 у подручјима без магле и до +3 у магловитим подручјима", навео је и додао:
"Промјена прогнозе је извјесна око 21.12. када се циклон развија над Медитераном истовремено с порастом ваздушног притиска над централном Европом. Даљњим развојем ове синоптике, антициклон би ојачао и био смјештен негдје између запада Скандинавије и Велике Британије, док би се циклон налазио над Медитераном".
Како каже даље, на први поглед ово звучи идеално за све оне који су прижељкивали праву зиму, али није све тако једноставно.
"Прво, сам положај циклона ће бити веома важан, јер ће од њега зависити хоћемо ли нам с истока донијети хладан зрак или ће нам донијети топлији зрак у свом топлом сектору, а од односа ова два система, односно прецизније, хоће ли бити снијега у низијама или само на планинама, зависиће и врста времена за Божић према грегоријанском календару. Почетак погоршања се свакако очекује у сриједу. Не кажем да неће бити снијега, само желим истаћи да је у овом тренутку још увијек врло неизвјесно и да сви портали који најављују снијег и мраз претјерују јер захлађење још није толико сигурно", каже метеоролог.
Крајем године, хладан, али релативно сув ваздух би продирао према нама са сјевероистока, док је око 31.12. могућ још један продор хладног, али овај пут влажног маритимно-поларног ваздуха с даљњим захлађењем и падавинама.
"Дугорочни моделски прорачуни и даље су увјерени да нас очекује врло хладан јануар, вјероватно с пуно снијега до око 20.01. Држе сигнал за релативно хладно вријеме, хладније од просјека, а након тог датума нема ни сигнала за отапање", написао је Чубрило.
