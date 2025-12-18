Logo
Large banner

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Извор:

АТВ

18.12.2025

17:43

Коментари:

0
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину
Фото: АТВ

Познати метеоролог аматер Марко Чубрило, чије прогнозе пажљиво прати читав регион, објавио је нову детаљну прогнозу за крај децембра и почетак јануара.

Према његовим ријечима, наредни дани доносе стабилно вријеме, али без много сунца, док се прва озбиљнија промјена може очекивати послије 23. децембра.

Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина изгласала: Бањалука се задужује за мост и водовод

"До краја седмице слиједи ново јачање антициклона са сувим и поново често тмурним и магловитим временом. Посебно у низијама и долинама. Максималне температуре од +6 до +13 у подручјима без магле и до +3 у магловитим подручјима", навео је и додао:

"Промјена прогнозе је извјесна око 21.12. када се циклон развија над Медитераном истовремено с порастом ваздушног притиска над централном Европом. Даљњим развојем ове синоптике, антициклон би ојачао и био смјештен негдје између запада Скандинавије и Велике Британије, док би се циклон налазио над Медитераном".

Како каже даље, на први поглед ово звучи идеално за све оне који су прижељкивали праву зиму, али није све тако једноставно.

oresnik sc tv

Свијет

На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

"Прво, сам положај циклона ће бити веома важан, јер ће од њега зависити хоћемо ли нам с истока донијети хладан зрак или ће нам донијети топлији зрак у свом топлом сектору, а од односа ова два система, односно прецизније, хоће ли бити снијега у низијама или само на планинама, зависиће и врста времена за Божић према грегоријанском календару. Почетак погоршања се свакако очекује у сриједу. Не кажем да неће бити снијега, само желим истаћи да је у овом тренутку још увијек врло неизвјесно и да сви портали који најављују снијег и мраз претјерују јер захлађење још није толико сигурно", каже метеоролог.

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Друштво

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

Крајем године, хладан, али релативно сув ваздух би продирао према нама са сјевероистока, док је око 31.12. могућ још један продор хладног, али овај пут влажног маритимно-поларног ваздуха с даљњим захлађењем и падавинама.

"Дугорочни моделски прорачуни и даље су увјерени да нас очекује врло хладан јануар, вјероватно с пуно снијега до око 20.01. Држе сигнал за релативно хладно вријеме, хладније од просјека, а након тог датума нема ни сигнала за отапање", написао је Чубрило.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Хроника

Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

3 ч

0
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

Сцена

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

3 ч

0
Кристина Чемберс

Остали спортови

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

3 ч

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0

Више из рубрике

АТВ уручио пакетиће дјеци из Удружења ''Искра''

Друштво

АТВ обрадовао малишане из Удружења ''Искра''

3 ч

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Друштво

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

3 ч

0
Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци

Друштво

Додик: Свијет је добро мјесто захваљујући дјеци

3 ч

0
Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Друштво

Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

20

34

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

20

30

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

20

05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

20

01

Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner