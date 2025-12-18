Logo
Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

18.12.2025

17:07

Кристина Чемберс
Фото: WBRC

Популарна америчка спортска новинарка Кристина Чемберс и њен супруг пронађени су мртви у њиховом дому у Хуверу, а полиција сумња да се ради о убиству и самоубиству.

Срећа у несрећи је то што је њихово трогодишње дијете пронађено неповријеђено на мјесту догађаја.

Тренутно је истрага у току и полиција Хувера вјерује да се ради о убиству и самоубиству, о чему су писали у саопштењу.

Иако полиција Хувера није открила идентитет двоје преминулих, канал "ВБРЦ" је идентификовао жену као своју бившу спортску новинарку Кристину Чемберс.

Она је била мајка трогодишњег сина, који је пронађен у кући и није повријеђен.

Страдале је на мјесту догађаја затекао члан породице. Позвао је полицију и медицинску службу, али узалудно.

Чемберс се удала за свог супруга 2021. године и започела нову каријеру као ТВ и филмски савјетник у средњој школи Томпсон, извјештава "АЛ".

"Иако је истрага у раној фази, чини се да су ове смрти резултат убиства/самоубиства и да не постоји пријетња јавности у вези с овим случајем", наводи се у саопштењу за јавност полицијске управе Хувера.

Чемберс је радила за новинску станицу "ВБРЦ" од 2015. до 2021. године. Касније је радила као фриленсер током сезоне 2025 у америчком фудбалу, а радила је и у средњој школи Томпсон од 2021. до почетка 2025. године.

Убиство

Самоубиство

