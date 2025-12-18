Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

Извор:
Агенције
18.12.2025
17:07
Коментари:0
Популарна америчка спортска новинарка Кристина Чемберс и њен супруг пронађени су мртви у њиховом дому у Хуверу, а полиција сумња да се ради о убиству и самоубиству.
Срећа у несрећи је то што је њихово трогодишње дијете пронађено неповријеђено на мјесту догађаја.
Друштво
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе
Тренутно је истрага у току и полиција Хувера вјерује да се ради о убиству и самоубиству, о чему су писали у саопштењу.
Иако полиција Хувера није открила идентитет двоје преминулих, канал "ВБРЦ" је идентификовао жену као своју бившу спортску новинарку Кристину Чемберс.
Она је била мајка трогодишњег сина, који је пронађен у кући и није повријеђен.
Страдале је на мјесту догађаја затекао члан породице. Позвао је полицију и медицинску службу, али узалудно.
Чемберс се удала за свог супруга 2021. године и започела нову каријеру као ТВ и филмски савјетник у средњој школи Томпсон, извјештава "АЛ".
Тенис
Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса
"Иако је истрага у раној фази, чини се да су ове смрти резултат убиства/самоубиства и да не постоји пријетња јавности у вези с овим случајем", наводи се у саопштењу за јавност полицијске управе Хувера.
Чемберс је радила за новинску станицу "ВБРЦ" од 2015. до 2021. године. Касније је радила као фриленсер током сезоне 2025 у америчком фудбалу, а радила је и у средњој школи Томпсон од 2021. до почетка 2025. године.
🚨 TRAGEDY: TV Reporter and Husband Found Dead in Suspected Murder-Suicide— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 17, 2025
Esteemed sports reporter Christina Chambers and her husband, Johnny Rimes, were found dead inside their Hoover, Alabama, home on Tuesday morning.
Officers were called to the property in the 700 block of… pic.twitter.com/LkWKP64FIs
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму