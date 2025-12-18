Logo
Жестоке казне за возаче који избјегавају гужве преко пумпи

АТВ

18.12.2025

16:26

0
Фото: Pixabay

Многи возачи имају навику да бензинске пумпе користе као пречицу како би избјегли гужву на раскрсницама или семафорима.

Међутим, према новим законским прописима, таква пракса могла би озбиљно да их кошта.

Фоча

Градови и општине

Република Српска добија још један град

Пролазак кроз бензинску пумпу без намјере да се наточи гориво или користи нека од услуга више се не сматра безазленим маневром.

Приватни посјед

Најављују се и строже контроле и новчане казне за возаче који бензинске станице користе искључиво као пролаз.

Иако се многима чини да је ријеч о дијелу пута који могу слободно да користе, бензинске пумпе имају статус приватног посједа са јасно дефинисаном намјеном.

Њихов простор предвиђен је искључиво за улазак возила ради точења горива, коришћења пратећих услуга или паркирања у складу са правилима објекта.

Коришћење пумпе као пречице третира се као непрописно кретање возила, што према новим прописима у Аустрији представља прекршај.

Казне огромне

На једној бечкој бензинској пумпи, возачи су годинама третирали бензинске пумпе као брз начин да избјегну гужве у саобраћају.

Основна школа Св. Василије Острошки-Требиње

Хроника

Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам

Овакво понашање довело је до повећања гужве и пореметило нормалну услугу, пише “Аутомобили.ба".

Исто важи и за подручје бечке жељезничке станице гдје се пумпа дуго користила као практична пречица возача заглављених у јутарњим гужвама.

На улазу су постављени јасни знакови који најављује казну, која може да буде и до 400 евра.

Детаљна евиденција

Цијело подручје се надгледа, а возила која улазе и излазе из станице се евидентирају. Ако се возило не заустави ради точења горива, власник добија обавјештење о плаћању.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Изречена пресуда: Ево колико дуго Брајан Волш иде на робију

Аустријски закон даје власницима некретнина право да одреде услове коришћења приватног посједа. Ако су возачи јасно информисани о правилима, морају да их се придржавају.

Многи возачи нису ни свјесни да овакво понашање може бити кажњиво. Годинама се пролазак кроз бензинску пумпу толерисао, нарочито у урбаним срединама са великим гужвама.

Међутим, са новим законским рјешењима, толеранција престаје, а одговорност возача долази у први план.

