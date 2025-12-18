Logo
Large banner

Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

Извор:

АТВ

18.12.2025

15:55

Коментари:

0
Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

За нешто мање од двије године свијет ће свједочити небеској појави каква се није догодила више од вијека.

НАСА је потврдила да ће 2. августа 2027. Земљу прекрити потпуна тама која ће трајати невјеројатних 6 минута и 23 секунде – готово двоструко дуже од већине помрачина које смо недавно видјели.

Нестала Мишел

Свијет

Отету кћерку пронашао након 43 године

Овај астрономски догађај већ се описује као "мрак вијека", а стручњаци упозоравају да ће се идући овако дуги Сунчев мрак појавити тек за неколико деценија.

Најдужа потпуна помрачина Сунца у читавом вијеку

НАСА је званично потврдила како ће 2. август 2027. доћи до најдуже потпуне помрачине Сунца у посљедњих сто година.

За разлику од помрачине из априла 2024. године, која је преко Сјеверне Америке донијела тек 4 минута и 28 секунди мрака, и оне која ће 2026. прећи преко Шпаније с трајањем од само 1 минута и 43 секунде, помрачина 2027. надмашиће их без икаквог проблема.

Виктор Орбан

Свијет

Виктор Орбан одбрусио: То је мртва идеја

Према доступним подацима НАСА, потпуна тама трајаће 6 минута и 23 секунде, што ову појаву чини изузетном чак и на глобалној историјској листи астрономских феномена.

Путања мрака: од Марока до Сомалије

НАСА наводи да ће се путања тоталитета развијати преко неколико континената и држава. Помрачина ће започети у Мароку и јужној Шпанији, а затим ће се кретати преко Алжира, Туниса, Либије, Египта и Саудијске Арабије. Завршиће у Јемену те у приобалном дијелу Сомалије.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Хроника

Убићу те, дјеце ми: Фаћо оптужен да је пријетио директору

Најдужи период потпуне таме доживјеће Египат, посебно подручја око Луксора и Асуана. Ови древни градови, познати као свједоци хиљадугодишње историје и монументалних археолошких чуда, ускоро ће постати позорница новог спектакуларног догађаја који ће забиљежити астрономске анале.

Нема никакве опасности

Упркос чињеници да потпуни Сунчеви мраци често подстичу ширење различитих теорија завјере, НАСА наглашава да ова појава не представља апсолутно никакву опасност.

Стручњаци истичу да помрачине немају никакав утицај на здравље, временске прилике или функционисање планете, осим што пружају изузетно атрактиван визуелни спектакл.

ЦИК сједница

БиХ

ЦИК БиХ одбацила захтјев СДС-а

Из НАСА поручују како се ради о потпуно природној и предвидивој астрономској појави, какву биљеже и други небески објекти – укључујући Марс и наш Мјесец.

Овакве помрачине врло су ријетке: када стижу сљедеће?

Иако 21. вијек доноси неколико дугих потпуних помрачина, све су удаљене деценијама од данашњег тренутка.

НАСА наводи сљедеће датуме и трајања:

  • 2045.: 6 минута и 6 секунди
  • 2060.: 5 минута и 12 секунди
  • 2063.: 5 минута и 49 секунди
  • 2078.: 5 минута и 40 секунди
  • 2081.: 5 минута и 33 секунде
  • 2096.: 6 минута и 6 секунди

Упркос импресивној дужини неких од наведених, помрачина из 2027. остаје најдужа у цијелом вијеку.

Спектакл који се не пропушта

За љубитеље астрономије, али и за све који желе доживјети јединствен догађај у животу, помрачина 2027. биће незаборавна прилика.

Иако нема никакав физички утицај на човјечанство или природу, овај риједак тренутак потпуне таме остаће упамћен као један од најзанимљивијих и најдуготрајнијих небеских "представа" модерног доба.

Ако желите видјети "мрак вијека“, 2. августа 2027. биће дан који се не смије пропустити.

Подијели:

Тагови:

NASA

помрачење Сунца

pomračenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хаос у албанској Скупштини

Регион

Тотални хаос у албанском Парламенту: Бакље, сукоб с полицијом

2 ч

0
Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

Друштво

Препоруке за смањење штетног утицаја загађеног ваздуха на здравље

2 ч

0
Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

Сцена

Погинула звијезда (31) Onlyfans-a

2 ч

0
Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Република Српска

Предложена забрана пушења у затвореним просторима

2 ч

0

Више из рубрике

Сајбер криминалци напали Порнхаб: Подаци 200 милиона корисника сада на продаји!

Наука и технологија

Сајбер криминалци напали Порнхаб: Подаци 200 милиона корисника сада на продаји!

1 д

0
Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

Наука и технологија

Гугл побољшава свој Преводилац: Тачнији преводи текстова, сленга и колоквијалних израза

1 д

0
Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3

Наука и технологија

Јутјуб ће омогућити креаторима да праве игре помоћу Gemini 3

1 д

0
Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

Наука и технологија

Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто

17

07

Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог

16

55

Народ прича: Милићи

16

55

Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

16

45

Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner