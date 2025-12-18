Чека нас мрак вијека - научници објавили датум

Извор:
АТВ
18.12.2025
15:55
За нешто мање од двије године свијет ће свједочити небеској појави каква се није догодила више од вијека.
НАСА је потврдила да ће 2. августа 2027. Земљу прекрити потпуна тама која ће трајати невјеројатних 6 минута и 23 секунде – готово двоструко дуже од већине помрачина које смо недавно видјели.
Овај астрономски догађај већ се описује као "мрак вијека", а стручњаци упозоравају да ће се идући овако дуги Сунчев мрак појавити тек за неколико деценија.
НАСА је званично потврдила како ће 2. август 2027. доћи до најдуже потпуне помрачине Сунца у посљедњих сто година.
За разлику од помрачине из априла 2024. године, која је преко Сјеверне Америке донијела тек 4 минута и 28 секунди мрака, и оне која ће 2026. прећи преко Шпаније с трајањем од само 1 минута и 43 секунде, помрачина 2027. надмашиће их без икаквог проблема.
Према доступним подацима НАСА, потпуна тама трајаће 6 минута и 23 секунде, што ову појаву чини изузетном чак и на глобалној историјској листи астрономских феномена.
НАСА наводи да ће се путања тоталитета развијати преко неколико континената и држава. Помрачина ће започети у Мароку и јужној Шпанији, а затим ће се кретати преко Алжира, Туниса, Либије, Египта и Саудијске Арабије. Завршиће у Јемену те у приобалном дијелу Сомалије.
Најдужи период потпуне таме доживјеће Египат, посебно подручја око Луксора и Асуана. Ови древни градови, познати као свједоци хиљадугодишње историје и монументалних археолошких чуда, ускоро ће постати позорница новог спектакуларног догађаја који ће забиљежити астрономске анале.
Упркос чињеници да потпуни Сунчеви мраци често подстичу ширење различитих теорија завјере, НАСА наглашава да ова појава не представља апсолутно никакву опасност.
Стручњаци истичу да помрачине немају никакав утицај на здравље, временске прилике или функционисање планете, осим што пружају изузетно атрактиван визуелни спектакл.
Из НАСА поручују како се ради о потпуно природној и предвидивој астрономској појави, какву биљеже и други небески објекти – укључујући Марс и наш Мјесец.
Иако 21. вијек доноси неколико дугих потпуних помрачина, све су удаљене деценијама од данашњег тренутка.
Упркос импресивној дужини неких од наведених, помрачина из 2027. остаје најдужа у цијелом вијеку.
За љубитеље астрономије, али и за све који желе доживјети јединствен догађај у животу, помрачина 2027. биће незаборавна прилика.
Иако нема никакав физички утицај на човјечанство или природу, овај риједак тренутак потпуне таме остаће упамћен као један од најзанимљивијих и најдуготрајнијих небеских "представа" модерног доба.
Ако желите видјети "мрак вијека“, 2. августа 2027. биће дан који се не смије пропустити.
