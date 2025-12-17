Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

Извор:
17.12.2025
07:16
Арктик је годину дана био изложен рекордно високим температурама, кажу климатолози и упозоравају на "редефинисање зиме као годишњег доба".
Арктик је регион који се загријава чак четири пута брже од глобалног просјека, упозоравају стручњаци Агенције за праћење океана, атмосфере и климе при америчком министарству трговине (НОАА), преноси лондонски Гардијан.
Научници тврде да је због неуобичајене врућине на Арктику у протеклој години настале усљед климатске кризе која доноси кишовитије вријеме на далеки сјевер, смањена дебљина морског леда.
"Од октобра 2024. до септембра 2025. године, температуре у цијелом арктичком региону биле су најтоплије у 125 година модерног вођења евиденције", саопштила је НОАА, при чему су посљедњих 10 година биле најтоплије икада забиљежене на Арктику.
Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи
Због сагоријевања фосилних горива Арктик, који се назива свјетски фрижидер и дјелује као кључни регулатор климе за остатак планете, загрева се чак четири пута брже од глобалног просјека.
Према евиденцији НОАА максимална површина морског леда на Арктику у 2025. години је била најмања у 47-годишњем сателитском праћењу.
Ова година је била рекордна и по количини падавина на Арктику, а већи дио падавина се не таложи као снијег.
Јунски обим сњежног покривача над Арктиком данас је упола мањи од оног што је био прије шест деценија.
