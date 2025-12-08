Logo
Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

BiznisInfo

08.12.2025

22:20

Фото: Printscreen/Youtube/WION

Најпрецизнији атомски сатови икада у свемиру мијењају навигацију, комуникацију и тестирају Ајнштајнову теорију релативности

Свијет се налази на прагу револуционарне промјене у начину на који мјеримо вријеме, навигирамо и комуницирамо. Кроз сарадњу Европске свемирске агенције (ЕСА) и SpaceX-a, најпрецизнији атомски сатови икада дизајнирани за свемирски рад успјешно су инсталирани на Међународној свемирској станици (ISS).

Овај амбициозни пројекат, познат као АЦЕС (Atomic Clock Ensemble in Space), има за циљ створити нову генерацију ултрапоузданог глобалног временског сигнала, а уједно служи и као изузетан научни лабораториј.

Прецизност која обликује индустрију

Ако је прецизност моћ, онда је АЦЕС моћ без преседана. Нови сатови су толико прецизни да би изгубили или добили само једну секунду током невјероватних 300 милиона година. За поређење, најновија генерација стандардних атомских сатова има грешку од једне секунде у око 30 милиона година

Ова прецизност далеко надмашује тренутну генерацију атомских сатова на земљи и у орбити, доносећи кључне бенефите за бизнис и технологију:

Побољшана навигација: Ултрапрометна прецизност директно ће се пренијети на системе сателитске навигације, као што су ГПС и Галилео. Ово ће омогућити значајно прецизније позиционирање, што је кључно за аутономна возила, прецизну пољопривреду и модерну логистику.

Оптимизација комуникације: Креирањем “интернета сатова” путем ласерских и микровалних веза, АЦЕС ће омогућити глобалну синхронизацију која је кључна за брзе финансијске трансакције, мобилне мреже 5Г/6Г и дистрибуиране рачунарске системе.

Бизнис иза науке: Тестирање релативности

Иако је технолошка примјена кључна за бизнис, научни циљ пројекта је још амбициознији. АЦЕС сатови ће из орбите прецизно тестирати темељне принципе Ајнштајнове Опште теорије релативности.

Гравитацијски помак времена: Према Ајнштајновој теорији, вријеме тече спорије у јачем гравитацијском пољу. Сатови на ISS-u (у слабијем гравитацијском пољу) требали би радити мало брже од сатова на Земљи.

Екстремна прецизност АЦЕС-а омогућиће научницима да мјере ове минутне промјене у протоку времена са невиђеном тачношћу, што може довести до ревизије фундаменталних физикалних модела.

SpaceX као кључни партнер

Иако је ЕСА главни носилац и развијач сатова, лансирање је извршено помоћу ракете SpaceX Факон 9 у априлу 2025. године, чиме је потврђена кључна улога компаније Илона Маска у превозу најосјетљивије и најкритичније свемирске опреме.

Успјешна инсталација означава почетак вишемјесечне фазе комисионирања. Ако све прође по плану, АЦЕС ће постати фундаментални ресурс за глобалну научну и индустријску заједницу, постављајући темеље за дигиталну и навигациону инфраструктуру будућности.

