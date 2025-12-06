Потенцијал за нова истраживања: Жабе развиле механизме за блокирање отрова

Извор:
Експерименти откривају да жабе могу да једу врло отровне стршљене без претрпљене примијетне повреде, чак и након поновљених убода.
Већина жаба је успјешно конзумирала стршљене, укључујући злогласног азијског џиновског стршљена.
Ова необична отпорност сугерише да су жабе развиле механизме за блокирање ефеката отрова. Њихова отпорност могла би помоћи научницима да дођу до нових увида у толеранцију на бол и токсине.
Идентификована је жаба са неочекивано јаком отпорношћу на отров – рутински једе стршљене упркос опасним убодима тих инсеката.
Истраживачи вјерују да би ова врста могла постати користан модел за проучавање начина на који животиње развијају толеранцију на отров.
Код многих људи је чак и поглед на жаоку стршљена довољан да изазове панику. Ипак, извјесне животиње, укључујући неке птице, пауке и жабе, редовно лове одрасле стршљене.
Убод стршљена може изазвати оштар бол, оштећење ткива и озбиљне системске проблеме као што су уништење црвених крвних зрнаца и срчана дисфункција, који могу бити смртоносни.
Остало је неизвјесно да ли животиње које једу стршљене заправо подносе отров или једноставно избјегавају убоде.
"Иако су изучавања садржаја желуца показала да жабе понекад једу стршљене, никакви експерименти досад нису испитивали како се то дешава“, каже Шинџи Сугиура, еколог са Универзитета Кобе.
Ради истраживања да ли жабе избјегавају или подносе потенцијално смртоносне убоде, индивидуалним одраслим жабама су изнијете три врсте стршљена: Веспа симилима, В. аналис и В. мандариниа, у контролисаним лабораторијским испитивањима.
Свака жаба је тестирана само једном и упарена је са стршљенима који одговарају њеној величини, при чему су веће жабе упарене са азијским џиновским стршљеном (В. мандариниа).
Пронађени су јасни докази да одрасле жабе активно нападају стршљене-раднике из све три врсте. Још значајније, 93%, 87% и 79% жаба је успјело да поједе В. симилима, односно В. аналис и В. мандариниа, упркос томе што су биле убодене у уста или чак у очи.
"Док миш сличне величине може да умре од једног убода, жабе нису показале никакву видљиву повреду ни након што су биле убодене више пута. Овај изванредни ниво отпорности на јак отров чини ово откриће и специјалним и узбудљивим“, каже Сугиура.
Раније истраживање је показало да бол изазван убодом инсеката не мора увијек да одговара смртоносности њиховог отрова. Неке пчеле, осе и мрави имају изузетно болан, али не и смртоносан убод, док други изазивају минималан бол, упркос томе што им је отров врло јак. Ово сугерише да су жабе можда развиле двоструку отпорност и на болне и на штетне ефекте отрова стршљена, што им омогућава да их успјешно лове и једу.
Ово откриће поставља важна питања за будуће истраживање. Научници сад желе да утврде да ли жабе посједују физиолошке одлике, као што су физичке баријере или специфични протеини, које смањују бол и токсичност отрова стршљена, или токсини стршљена једноставно нису дјелотворни у случају водоземаца који ријетко нападају колоније стршљена. Стога ове жабе могу постати важан модел за проучавање како кичмењаци развијају отпорност на отров и бол, преноси Телеграф.
