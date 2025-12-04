Logo
ОпенАИ активирао аларм за узбуну

04.12.2025

20:15

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Сем Алтман је упозорио да је ОпенАИ активирао аларм, а запослене је обавијестио шта ће бити фокус у будућности.

ОпенАИ је интерно покренуо стање за узбуну “Code Red”, након што су најновији извјештаји показали да конкурентски модели (прије свега Гугл Гемини 3) надмашују ЧетГПТ у неколико кључних тестова.

Директор компаније Сем Алтман поручио је запосленима да је “критични тренутак” за унапређење ЧетГПТ, наводећи да је циљ да се основне функције учине бржим, прецизнијим и поузданијим.

Како преноси Тхе Индепендент, Алтман је обуставио развој више нових функција које је ОпенАИ планирао да уведе, укључујући рекламе у апликацији, алате за куповину, здравствене асистенте и нови персонални систем под називом Пулсе.

Компанија сада преусмјерава све ресурсе на јачање главног производа, јер се глобална АИ трка убрзава.

У меморандуму који је процурио у медије, Алтман је истакао да ЧетГПТ мора да остане најбоље могуће искуство за крајњег корисника, уз поруку да је конкуренција агресивнија него икад.

Упркос изазовима, ОпенАИ тврди да ЧетГПТ и даље остаје најпопуларнији АИ асистент на свијету, али и да ће наредни мјесеци бити кључни како би задржао водећу позицију међу напредним моделима вјештачке интелигенције.

