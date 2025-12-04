Модератори садржаја на Тиктоку остали без посла, фирма ће користити АИ

Извор:
Агенције
04.12.2025
11:19
Коментари:0
Више од 400 модаратора садржаја у британском Тикток тиму је остало без посла, а компанија наводи да ће се више ослањати на вјештачку интелигенцију како би постигла већу брзину и ефикасност.
Представници Тиктока су притом у новембру тврдили медијима и посланицима британског парламента да су резови "само приједлог", преноси Скај њуз.
Модераторима садржаја су још 31. октобра понуђени уговори у споразумном раскиду које су многи потписали како би избјегли лошије услове.
Радници су том приликом предали службену опрему и остали без приступа системима, чиме је процес отпуштања фактички завршен, иако је Тикток тврдио супротно.
Економија
ТикТок више није у кинеским рукама!
Модератори и синдикати упозоравају да би масовни губици радних мјеста могли погоршати безбједност на платформи.
Тикток тврди да се већ сада 85 одсто проблематичног садржаја на платформи аутоматски уклања, али бивши радници сматрају да вјештачка интелигенција још не може да разумије нове трендове, иронију и језичке нијансе које су кључне за откривање насиља, узнемиравања или опасног садржаја, нарочито за дјецу и тинејџере, преноси Тањуг.
Британски синдикалац Џон Чедфилд оценио је да Тикток користи АИ као изговор да смањи број запослених.
"Вјештачка интелигенција је фантастичан смоквин лист, покриће за похлепу. Тикток једноставно не жели да има толико радника, па покушава да што више послова пребаци на екстерне сараднике", навео је он.
Свијет
Руски Тикток пун таблета за мршављење, али по коју цијену? Тинејџери завршавају у болницама!
Парламентарни одбор у Великој Британији поручује да Тикток није доставио јасне доказе да ће безбједност корисника остати на високом нивоу након отпуштања стотина модератора.
Посланици траже потпуну транспарентност и објашњење како ће платформа спријечити погоршање безбиједносних стандарда.
Наука и технологија
2 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
3 седм0
Занимљивости
3 седм0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
7 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
02
12
59
12
45
12
35
Тренутно на програму