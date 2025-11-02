Руски Тикток пун таблета за мршављење, али по коју цијену? Тинејџери завршавају у болницама!

Извор:
Пилула која обећава брз губитак тежине, названа „Молекул“, постала је вирални хит на руском ТикТоку, а примамљиви огласи преплавили су друштвене мреже које најчешће користе млади.
Са слоганима попут „Узмите Молекул и заборавите да храна постоји“, наруџбе су се сливале, али иза обећања витке линије крију се озбиљни и опасни нежељени ефекти који су десетине тинејџера послали у болницу, извјештава руски сервис Би-Би-Сија.
Једна од жртава је двадесетдвогодишња Марија из Санкт Петербурга, која је пилуле купила у популарној онлајн продавници. Узимала је двије пилуле дневно, а након двије седмице уста су јој се потпуно осушила и изгубила је апетит.
– Нисам имала апсолутно никакву жељу да једем, а камоли да пијем. Била сам нервозна, стално сам гризла усне и жвакала образе – испричала је.
Убрзо је развила јаку анксиозност и почела имати мрачне, негативне мисли.
– Ове пилуле су имале дубок утицај на моју психу – каже Марија, додајући да није била спремна за тако озбиљне посљедице.
Други корисници ТикТока пријавили су проширене зјенице, тремор и несаницу, а најмање троје школске дјеце је, према наводима медија, завршило у болници.
У априлу је дјевојчица из сибирског града Чите хоспитализована након предозирања покушавајући да смрша прије љета. Мајка другог ученика испричала је локалним медијима да је њена кћерка завршила на интензивној њези након што је попила неколико пилула одједном. У мају је тринаестогодишњи дјечак из Санкт Петербурга примљен у болницу због халуцинација и напада панике — пилуле му је, наводно, купио пријатељ јер су га у школи задиркивали због тежине.
Иако се на паковању пилула Молекул често наводи да садрже „природне састојке“ попут коријена маслачка, новинари руског листа Известија открили су да оне садрже сибутрамин.
Ова супстанца је првобитно развијена као антидепресив, а касније коришћена као супресор апетита, али су студије показале да повећава ризик од срчаног и можданог удара, уз занемарљив ефекат на губитак тежине. Због тога је забрањена у Сједињеним Америчким Државама, Великој Британији, Европској унији, Кини и другим земљама.
У Русији је сибутрамин дозвољен само одраслима на рецепт за лијечење гојазности, док је његова продаја без рецепта — кривично дјело.
