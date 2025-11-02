Шеф Форда упозорава: Кинези могу да "окупирају" цијелу Америку

02.11.2025
18:36
У интервјуу за Си-би-ес, извршни директор Форда Џим Фарли упоредио је данашњу кинеску аутомобилску индустрију са јапанском из 1980-их, али "на стероидима".
"Кинези имају довољно производних капацитета да покрију цијело сјеверноамеричко тржиште. То би нас све могло оставити без посла. Јапан то никада није имао – зато је ово потпуно другачији ниво ризика за нашу индустрију", рекао је Фарли, преноси Б92.
Он је признао да су кинески аутомобили данас возила која би Американци радо купили, похваливши Xiaomi СУ7, који лично вози, као аутомобил високог квалитета са изванредним дигиталним искуством. Фарли је набавио један СУ7 управо да би га тестирао.
За сада, увозне царине на кинеске аутомобиле у САД износе чак 100%, па је домаћа индустрија и даље заштићена.
