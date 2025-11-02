Logo

Шеф Форда упозорава: Кинези могу да "окупирају" цијелу Америку

02.11.2025

18:36

Коментари:

0
Шеф Форда упозорава: Кинези могу да "окупирају" цијелу Америку
Фото: Unsplash

У интервјуу за Си-би-ес, извршни директор Форда Џим Фарли упоредио је данашњу кинеску аутомобилску индустрију са јапанском из 1980-их, али "на стероидима".

"Кинези имају довољно производних капацитета да покрију цијело сјеверноамеричко тржиште. То би нас све могло оставити без посла. Јапан то никада није имао – зато је ово потпуно другачији ниво ризика за нашу индустрију", рекао је Фарли, преноси Б92.

Он је признао да су кинески аутомобили данас возила која би Американци радо купили, похваливши Xiaomi СУ7, који лично вози, као аутомобил високог квалитета са изванредним дигиталним искуством. Фарли је набавио један СУ7 управо да би га тестирао.

За сада, увозне царине на кинеске аутомобиле у САД износе чак 100%, па је домаћа индустрија и даље заштићена.

Подијели:

Тагови:

Аутомобил

Кина

SAD

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Херој спријечио напад на д‌јевојчицу у лондонском возу, свједоци: "Главом је блокирао нож"

Свијет

Херој спријечио напад на д‌јевојчицу у лондонском возу, свједоци: "Главом је блокирао нож"

2 ч

0
Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

Свијет

Тинејџерка (17) умрла послије рутинске стоматолошке операције: Доктор није знао кључну чињеницу

2 ч

0
Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

Свијет

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

2 ч

0
Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

Свијет

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Полицајац осумњичен да је имао однос са малољетницом

20

24

Несрећа у БиХ: Старица погинула на пјешачком прелазу

20

06

Новак Ђоковић сазнао име ривала у Атини!

20

01

Познато на коју телевизију прелази Миломир Марић након отказа на Хепију

19

50

Шок у Бачком каналу, откривено нешто још из 1944. године!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner