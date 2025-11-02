Logo

Херој спријечио напад на д‌јевојчицу у лондонском возу, свједоци: "Главом је блокирао нож"

Јутарњи.хр

02.11.2025

18:30

Херој спријечио напад на д‌јевојчицу у лондонском возу, свједоци: "Главом је блокирао нож"
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Након напада ножем у суботу навече у возу који је путовао енглеским округом Кембриџ, свједоци су проговорили о херојском чину старијег мушкарца који је спријечио напад на д‌јевојчицу, преноси Њујорк Пост.

Подсјетимо, британска полиција је први позив о нападима у возу који је путовао од Дончестера до Кинг‘с Кроса добила у 19:39 сати по локалном времену, након чега је стигла на мјесто злочина и ухапсила двојицу мушкараца.

Десет особа је у болници, од којих је девет с повредама опаснима по живот. Није наведен мотив за напад, преноси Јутарњи лист.

"Побјегао сам до краја вагона и тамо нас је било око шестеро. Била је и једна преплашена д‌јевојка, стварно у лошем стању јер ју је тип покушао убости. Старији мушкарац, који је апсолутни херој, блокирао је напад главом. Омотали смо га јакнама како бисмо смањили крварење", рекао је свједок Оли Фостер.

Неидентифковани мушкарац задобио је посјекотине на глави и врату док је спречавао нападача и штитио д‌јевојчицу.

Пол Бристоу, градоначелник Кембриџшира и Петербороуа, такође је за Скај њуз говорио о херојском чину.

"Оно што желим истакнути јест да то показује колико су људи способни за изванредне ствари. Чули смо о човјеку који је заштитио д‌јевојчицу од напада и притом задобио тешке повреде. Наше су мисли и молитве с њим. Никада не знате како ћете реаговати док се не нађете у таквој страшној ситуацији", рекао је Бристоу.

