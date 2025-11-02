Logo

Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

02.11.2025

18:07

Фото: pexels/David McEachan

Холандија ће вратити Египту скулптуру стару 3.500 година која се појавила на холандском сајму умјетности, рекао је премијер Дик Шуф током сусрета са египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем.

Вјерује се да је артефакт, који приказује високог званичника из периода владавине фараона Тутмоса Трећег од 1479. до 1425. године прије нове ере, украден и нелегално извезен, највјероватније током "арапског прољећа" и немира 2011. године. Касније се појавио на међународном тржишту умјетнина.

"Историјски културни артефакт конфискован је на холандском сајму умјетности у Мастрихту 2022. године", рекао је Шуф, након што је неко анонимно дојавио властима његово нелегално поријекло.

Истрага холандске полиције и инспектората за културну баштину потврдила је да је скулптура украдена и незаконито изнесена из Египта.

Планина, снијег

Свијет

Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке

Трговац који је посједовао дјело добровољно га је предао након истраге.

Холандска Влада саопштила је да очекује да ће предати артефакт египатском амбасадору у Холандији до краја ове године, иако није одређен прецизан датум.

