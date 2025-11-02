Холандија враћа Египту скулптуру стару 3.500 година

Извор:
СРНА
02.11.2025
18:07
Коментари:0
Холандија ће вратити Египту скулптуру стару 3.500 година која се појавила на холандском сајму умјетности, рекао је премијер Дик Шуф током сусрета са египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем.
Вјерује се да је артефакт, који приказује високог званичника из периода владавине фараона Тутмоса Трећег од 1479. до 1425. године прије нове ере, украден и нелегално извезен, највјероватније током "арапског прољећа" и немира 2011. године. Касније се појавио на међународном тржишту умјетнина.
"Историјски културни артефакт конфискован је на холандском сајму умјетности у Мастрихту 2022. године", рекао је Шуф, након што је неко анонимно дојавио властима његово нелегално поријекло.
Истрага холандске полиције и инспектората за културну баштину потврдила је да је скулптура украдена и незаконито изнесена из Египта.
Свијет
Расте број настрадалих на Тиролу: Пронађена тијела оца и кћерке
Трговац који је посједовао дјело добровољно га је предао након истраге.
Холандска Влада саопштила је да очекује да ће предати артефакт египатском амбасадору у Холандији до краја ове године, иако није одређен прецизан датум.
Свијет
30 мин0
Занимљивости
36 мин0
Сцена
41 мин0
Тенис
42 мин1
Свијет
29 мин0
Свијет
30 мин0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
12
18
07
17
48
17
47
17
41
Тренутно на програму