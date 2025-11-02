Logo

Тужитељка: Двојица оптужених за пљачку у Лувру и раније осуђивана због крађи

Тужитељка: Двојица оптужених за пљачку у Лувру и раније осуђивана због крађи
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Двојица оптужених за пљачку у Лувру већ су раније учествовали у крађи због које су и осуђени 2015. у Паризу, саопштила је данас париска тужитељка Лор Беку.

Обојица мушкараца већ су више пута осуђивана због пљачки, пренио је Франце Инфо.

Како је навела тужитељка, први оптужени, који има 37 година, од раније је познат полицији, а осуђиван је 11 пута, и то због пљачки, док се у једном случају радило о саобраћајном прекршају.

Према њеним ријечима, и други оптужени мушкарац има кривични досије, а осуђен је 15 пута, од чега у два наврата за крађе.

- Ово је профил људи који познају то подручје и живе у Сен-Сан-Денију - закључила је Беку.

Она је додала да су до сада укупно четири особе оптужене у оквиру истраге пљачке у Лувру, док је у току потрага за најмање још једним осумњиченим.

Тужитељка је указала да, према расположивим доказима, нема индиција да је у вези са пљачком постојало саучесништво особа унутар музеја.

Како је навела, најновија хапшења током ове недјеље довела су до даљих претреса и открића нових предмета који се сада испитују.

Тужитељка је истакла да се претражују сва мјеста и могућности паралелних тржишта у настојању да се пронађе осам комада украденог накита.

Пљачкаши су 19. октобра из галерије Аполон у Лувру однели накит из Наполеонове колекције, чија вриједност се процјењује на 88 милиона евра.

