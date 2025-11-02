Logo

Зелена агенда и на сахранама: Желе да покојник буде у биоразградивом материјалу

02.11.2025

15:13

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Резултати истраживања које је спровело француско Национално удружење погребних предузећа (ЦНАСФ) показали су да Французи желе алтернативне еколошке сахране које не угрожавају животну средину.

Од погребних предузећа се траже биоразградиве урне, ковчези направљени од одрживог дрвета или чак картона, а неки Французи имају посљедњу жељу да њихова смрт има што мањи утицај на животну средину или да једноставно буду сахрањени у зеленијем окружењу, преноси портал БФМТВ.

Због тога се посљедњих година појављују нови гробни простори на француским гробљима коју се описују као природни или еколошки.

policija hr mup

Хроника

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

Као доказ овог растућег интересовања спроведена је прелиминарна студија за Париску фондацију за погребне услуге како би се измјерио угљенични отисак сахрана.

Према овој студији, сахрана емитује исто толико CO2 колико и путовање аутомобилом од 4.023 километра.

Ово је погоршано загађењем земљишта производима који се користе за очување тијела покојника.

насиље-вршњачко насиље

Регион

Дјечак брутално претучен Загребу: Школа га након тога звала на мирење?!

Кремација, с друге стране, еквивалентна је путу колима од 1.124 километра, а поред гасова стаклене баште, спаљивање тијела ослобађа диоксине и живу.

Од 2018. године, француски крематоријуми морају бити опремљени филтерима како би се емисије штетних гасова свеле на минимум.

Сахране се обављају директно у земљи без бетонских гробница, а сами ковчези морају бити направљени од једноставног бијелог дрвета или картона, без додатака као што су нпр. металне дршке на ковчегу.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

Препоручују се сахране без производа за хемијско балсамовање као што је формалдехид, супстанца која загађује земљиште и подземне воде.

Породице се подстичу да за покојника бирају само одјећу направљену од природних влакана.

(б92)

