"Уцјењују ме очевим тијелом": Страшна прича Ромелуа Лукакуа, не дају му да сахрани оца

Извор:

Мондо.рс

18.10.2025

12:22

Коментари:

0
Породица Лукаку се послије смрти Роџера Лукакуа подијелила. Након што је некадашњи фудбалер преминуо његови синови су се нашли пред изнудом. Познатији Ромелу, нападач Наполија и мање познати Џордан, лијеви бек и некадашњи репрезентативац су у сукобу са рођацима који их уцјењују.

Након што је Роџер Лукаку изненада преминуо у 58. години "Дејли мејл" наводи да је породица била уцјењивана и да одређене особе нису хтјеле да предају тијело како би се отац браће Лукаку сахранио како треба.

Ставрос Демостенус

Свијет

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

Бивши репрезентативац Заира је каријеру завршио у Белгији гдје је засновао породицу, а Џордан (31) и Ромелу (32) су постали још бољи фудбалери од оца. На крају су због породичног спора тијело није пренијето у Брисел како је планирано већ ће Роџер бити сахрањен у Киншаси, а Ромелу и Џордан неће моћи да буду на сахрани.

Шта се десило?

Након што се Ромелу Лукаку огласио на друштвеним мрежама и оптужио је одређене особе за изнуду, белгијски "ХЛН" је тврдио да су даљи рођаци породице Лукаку заправо искористили ситуацију и да су пробали да од Ромелуа и Џордана траже додатни новац, иако су они већ обезбиједили новац за комплетне трошкове.

Леонардо Дикаприо-18102025

Култура

Леонардо Дикаприо припрема филм о Бели Лугошију

"Као што можда знате, планирали смо сахрану овог петка, али због одређених одлука донесених у Киншаси, сахрана ће се одржати тамо. Наш тата преминуо је 28. септембра, а ми смо као браћа покушали све да његово тијело вратимо у Европу, али осјећали смо да нас неки људи изнуђују. Да је наш отац данас овдје, не би то прихватио. Слама нам душу што не можемо да покопамо нашег оца. Али неки људи то нису жељели. Сада разумијемо зашто нас је наш тата држао подаље од многих људи. Бог благословио твоју душу", написао је Ромелу Лукаку.

