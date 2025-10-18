Logo

"Једва сам се ишчупала, био је љубоморан": Ево зашто се Љиљана Стјепановић развела

"Једва сам се ишчупала, био је љубоморан": Ево зашто се Љиљана Стјепановић развела
Фото: Printscreen/Youtube/RTS

Љиљана Стјепановић отворено је признала да је развод од супруга Бојана Репића био највећа животна траума, кроз коју се једва извукла, а синове је морала сама да одгаја.

Позната глумица Љиљана Стјепановић (73) удала се млада, са само 21 годином, из велике љубави према тадашњем супругу Бојану Репићу, али је њихова срећа трајала кратко. Брак им се распао послије само шест година.

- Силно сам жељела дјецу и мајчинство ми је било најважније. Још у гимназији сам почела да се забављам са својим бившим мужем, жељела сам породицу и вјеровала да ће то бити заувијек - испричала је Љиљана.

20250329115121 572484

Свијет

Бабице штитиле бебе у породилишту док се цијела зграда љуљала

Када је брак пукао, остала је сама са двоје мале дјеце и морала је да се бори без ичије помоћи.

- Просто, даље није могло. Мој бивши супруг није више међу живима и не бих вољела да о њему причам ништа ружно, али ми смо били два различита свијета. Није могао да поднесе мој посао због љубоморе. Није ме подржавао, и тако смо се удаљили - рекла је глумица.

Развод је, како признаје, био најболнији тренутак њеног живота.

miljana kulic

Сцена

Миљана Кулић преварила продавачицу у Нишу за 250 КМ

- То је била огромна траума и не бих је никоме пожељела. Једва сам се ишчупала. Била сам млада, родила дјецу, а онда остала сама. Све је то било болно и тешко, али сам сматрала да је боље да дјеца расту у миру него у лошој атмосфери - признала је Стјепановићева.

Иако је касније имала прилику да поново пронађе љубав, Љиљана је одлучила да се више никада не уда, јер није жељела да дјеца пате.

- Јесам, пожељела сам да се поново удам, али дјеца су ми била на првом мјесту. Касније сам имала дугу везу, али нисам жељела брак јер сам се плашила да би моја дјеца могла да му представљају терет - открила је.

илу-граница-18102025

БиХ

Гужве на излазу из БиХ

Данас, када погледа уназад, каже да се ни због чега не каје, и да је најпоноснија на своје синове.

- Васпитала сам их да буду поштени, вриједни и честити. Поносна сам на њих и на то што сам све успјела сама - закључила је глумица.

Љиљана Стјепановић

glumica

Брак

razvod

