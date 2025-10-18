Logo

Како је Хајделберг постао академски центар Европе

Извор:

Индекс

18.10.2025

11:17

Коментари:

0
Како је Хајделберг постао академски центар Европе
Фото: pexels/bacho nadiradze

Дана 18. октобра 1386. године основан је Универзитет у Хајделбергу, најстарији универзитет у данашњој Њемачкој, званично познат као Универзитет Рупрехт-Карлс.

Папску було за његово оснивање издао је Урбан VI, а иницијативу је преузео Рупрехт I, изборник Палатин.

Универзитет је основан по моделу Универзитета у Паризу, са почетним факултетима теологије, права, медицине и филозофије. Од самог почетка, Хајделберг је постао важан интелектуални центар Светог римског царства. Први ректор био је Марсилијус фон Инген, који је поставио високе академске стандарде.

Финансирање је долазило од бирача (високих феудалних владара) и цркве, што је привлачило учењаке из цијеле Европе. Током касног средњег вијека, универзитет је играо кључну улогу у развоју хуманизма, а касније и у ширењу идеја реформације.

Године 1518, Мартин Лутер је одбранио своје тезе на Хајделбершкој диспутацији, чинећи Хајделберг важним центром ране протестантске дебате. Током Тридесетогодишњег рата, универзитет је претрио велику штету и пљачку, а најзначајнија је била чувена крађа колекције Библиотеке Палатина, која је однета у Рим. Међутим, универзитет се постепено опоравио и поново постао важан центар научног живота.

У 15. и 16. вијеку, међу истакнутим хуманистима који су дјеловали у Хајделбергу био је Еразмо Ротердамски. Почетком 19. вијека, 1803. године, универзитет је модернизовао Карл Фридрих, велики војвода од Бадена, чије име од тада носи у свом званичном називу.

У 19. вијеку, Хајделберг је био дом врхунских научника попут Роберта Бунзена, пионира хемије и физике, који је допринео међународном угледу универзитета, иако сам није био добитник Нобелове награде (додјела те награде почела је након његове смрти).

Данас, Универзитет у Хајделбергу има око 29.000 студената и члан је Лиге европских истраживачких универзитета. Познат је по својој изврсности у истраживањима у областима медицине, природних и друштвених наука, а његова библиотека чува бројне средњовијековне рукописе и вредне колекције.

Током више од шест вијекова постојања, универзитет је преживио политичке и друштвене промјене, ратове и трансформације, одржавајући свој статус једног од најважнијих академских центара у Европи. Његово оснивање 1386. године означило је почетак традиције високог образовања у Њемачкој, а Хајделберг и данас заузима централно мјесто у Њемачкој и европској академској култури.

(индекс)

Њемачка

fakultet

