Мексико: Број жртава у поплавама премашио 70

Извор:

СРНА

18.10.2025

09:08

Фото: Танјуг/АП

Број жртава у поплавама и клизиштима изазваним обилним падавинама у централним и источним дијеловима Мексика порастао је на 72, саопштиле су власти.

"Укупно су погинуле 72 особе, а 48 се води као нестало", саопштила је Влада Мексика.

Највећи број жртава забиљежен је у централној држави Веракруз - 32 погинулих и 14 несталих.

Држава Идалго пријавила је 21 погинулог и 29 несталих, а Пуебла 18 погинулих и пет несталих. Један смртни случај потврђен је у држави Керетаро.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Преминуо кинески нобеловац Чен Нинг Јанг

Више од 12.000 војника и спасилаца учествује у отклањању посљедица поплава и клизишта у Мексику, наводи се у саопштењу Владе.

Мексико

Поплаве

