Мексико: Број жртава у поплавама премашио 70

Број жртава у поплавама и клизиштима изазваним обилним падавинама у централним и источним дијеловима Мексика порастао је на 72, саопштиле су власти.
"Укупно су погинуле 72 особе, а 48 се води као нестало", саопштила је Влада Мексика.
Највећи број жртава забиљежен је у централној држави Веракруз - 32 погинулих и 14 несталих.
Држава Идалго пријавила је 21 погинулог и 29 несталих, а Пуебла 18 погинулих и пет несталих. Један смртни случај потврђен је у држави Керетаро.
Више од 12.000 војника и спасилаца учествује у отклањању посљедица поплава и клизишта у Мексику, наводи се у саопштењу Владе.
