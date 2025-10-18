Logo

Додик: Састанак Путина и Трапма у Мађарској сјајна вијест

СРНА

18.10.2025

08:58

Милорад Додик
Предсједник Републике Српске Милорад Додик сматра да је сјајна вијест да ће састанак америчког лидера Доналда Трампа и предсједника Русије Владимира Путина бити организован у Мађарској, те да ће им домаћин бити премијер Виктор Орбан.

Нама нормализација односа између Русије и Америке може бити од користи, а видјеће се колико је Европа била глупа у свему томе. Од њих ништа не зависи, као ни од Владимира Зеленског који силом прилика мора бити укључен у тај процес јер живи у Украјини - рекао је Додик.

Додик је истакао да је то велики дипломатски успјех његовог пријатеља Орбана и прилика да се створи оквир и за друге платформе, не само за Украјину.

- Ако Балкан дође на дневни ред, и даље стојим при идеји за формирање комисије коју би чинили Руси и Американци уз нас са Балкана да се бавимо балканским питањем - рекао је Додик за "Глас Српске".

Милорад Додик

Република Српска

