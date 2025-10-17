Logo

Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

17.10.2025

22:41

Коментари:

0
Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!
Фото: СРНА

Кажу поједини сарајевски медији како је у Републици Српској створена конфузија. Једино што на то могу рећи јесте - некоме конфузија, а некоме јасан план, каже српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Увијек је вриједило борити се за Републику Српску и увијек ће вриједити", написала је Цвијановића, на свом Икс налогу.

Она је додала да је најважније да онима који поштују Српску узвратимо поштовање и да покажемо да смо кредибилан партнер.

Република Српска

Тришић Бабић ће обављати послове предсједника

- Корак по корак, побиједиће Република Српска! - рекла је Цвијановић.

Жељка Цвијановић

