Цвијановић: Корак по корак, побиједиће Република Српска!

Кажу поједини сарајевски медији како је у Републици Српској створена конфузија. Једино што на то могу рећи јесте - некоме конфузија, а некоме јасан план, каже српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Увијек је вриједило борити се за Републику Српску и увијек ће вриједити", написала је Цвијановића, на свом Икс налогу.
Она је додала да је најважније да онима који поштују Српску узвратимо поштовање и да покажемо да смо кредибилан партнер.
- Корак по корак, побиједиће Република Српска! - рекла је Цвијановић.
