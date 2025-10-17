Цвијановић: Показали смо да је Српска кредибилан партнер

Извор:
АТВ
17.10.2025
18:05
Коментари:0
Оно што Република Српска успијева сада да покаже је да смо кредибилан партнер, кад нас се поштује, ми узвраћамо поштовањем, казала је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а на конференцији за новинаре, након састанка владајуће коалиције у Бањалуци.
''Очекујем да људи разумију ово што радимо, јер радимо ствари које треба Републици Српској да гарантују сигурну позицију и релевантне саговорнике са кредибилитетом који и ми нудимо'', рекла је Цвијановић.
Република Српска
Цвијановић ће обављати послове предсједника, док Додик остаје предсједник
''Након много изазова у политици током година, могу да кажем да је предсједник Додик поднио највеће терете на разне начине, а кулминација је правосудни поступак који смо видјели. Надам се да ће грађани то разумјети, ово је пут ка праведности'', закључила је Жељка Цвијановић.
Република Српска
Састанак владајуће коалиције у Палати
Сутра ће у Бањалуци бити одржане двије посебне сједнице Народне скупштине Српске имајући у виду ситуацију проузроковану дјеловањем Кристијама Шмита и поступањем судија у Сарајеву.
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч5
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
15
19
10
18
57
18
54
18
46
Тренутно на програму