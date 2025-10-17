Logo

Цвијановић: Показали смо да је Српска кредибилан партнер

АТВ

17.10.2025

18:05

Фото: СРНА

Оно што Република Српска успијева сада да покаже је да смо кредибилан партнер, кад нас се поштује, ми узвраћамо поштовањем, казала је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а на конференцији за новинаре, након састанка владајуће коалиције у Бањалуци.

''Очекујем да људи разумију ово што радимо, јер радимо ствари које треба Републици Српској да гарантују сигурну позицију и релевантне саговорнике са кредибилитетом који и ми нудимо'', рекла је Цвијановић.

Милорад Додик-Жељка Цвијановић-НСРС

Република Српска

Цвијановић ће обављати послове предсједника, док Додик остаје предсједник

''Након много изазова у политици током година, могу да кажем да је предсједник Додик поднио највеће терете на разне начине, а кулминација је правосудни поступак који смо видјели. Надам се да ће грађани то разумјети, ово је пут ка праведности'', закључила је Жељка Цвијановић.

Palata predsjednika Republike Srpske

Република Српска

Састанак владајуће коалиције у Палати

Сутра ће у Бањалуци бити одржане двије посебне сједнице Народне скупштине Српске имајући у виду ситуацију проузроковану дјеловањем Кристијама Шмита и поступањем судија у Сарајеву.

