Укинуте америчке санкције за четири особе из Републике Српске

Извор:

АТВ

17.10.2025

16:57

Коментари:

5
Република Српска
Фото: АТВ

Канцеларија за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија Сједињених Америчких Држава уклонила је неколико званичника из Републике Српске са листе санкционисаних међу којима су Јелена Пајић Баштинац, Данијел Драгичевић, Горан Раковић, Дијана Миланковић.

Одлазећа администрација Џозефа Бајдена је у посљедњим сатима свог мандата на листу санкционисаних ставила Дијану Миланковић, генералног директора РТРС-а због учешћа у организовању прославе Дана Републике Српске. Због истог су санкције добили и шеф Републичког протокола Горан Раковић.

Годину дана раније, у марту 2024. године, санкционисана је и Јелена Пајић Баштинац. Генерални секретар предсједника Републике Српске на црној листи нашла се због учешћа у организацији Дана Републике Српске те године.

Америчке санкције

Јелена Пајић Баштинац

Дијана Миланковић

9. јануар - Дан Републике Српске

SAD

