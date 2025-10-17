Укинуте америчке санкције за четири особе из Републике Српске

Извор:
АТВ
17.10.2025
16:57
Коментари:5
Канцеларија за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија Сједињених Америчких Држава уклонила је неколико званичника из Републике Српске са листе санкционисаних међу којима су Јелена Пајић Баштинац, Данијел Драгичевић, Горан Раковић, Дијана Миланковић.
Одлазећа администрација Џозефа Бајдена је у посљедњим сатима свог мандата на листу санкционисаних ставила Дијану Миланковић, генералног директора РТРС-а због учешћа у организовању прославе Дана Републике Српске. Због истог су санкције добили и шеф Републичког протокола Горан Раковић.
Република Српска
OFAC: Суспендоване санкције Додиковом шефу кабинета!
Годину дана раније, у марту 2024. године, санкционисана је и Јелена Пајић Баштинац. Генерални секретар предсједника Републике Српске на црној листи нашла се због учешћа у организацији Дана Републике Српске те године.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Економија
1 седм0
Србија
1 седм0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
7 ч0
Република Српска
8 ч3
Најновије
Најчитаније
19
15
19
10
18
57
18
54
18
46
Тренутно на програму