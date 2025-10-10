Мађари ускачу у помоћ Србији: Моћна порука Сијарта

Извор:
РТС
10.10.2025
17:04
Мађарска нафтна компанија МОЛ повећаће испоруке Србији након ступања на снагу америчких санкција "Нафтној индустрији Србије" (НИС), изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Пошто МОЛ игра важну улогу у снабдијевању Србије сировом нафтом и горивом, наши српски пријатељи могу да се ослоне на повећану испоруку од МОЛ-а", навео је Сијарто у објави на друштвеним мрежама, преноси РТС.
Према његовим ријечима, ово повећање неће моћи у потпуности да замијени недостатак испорука из Хрватске.
НИС, који је у већинском руском власништву, није у четвртак добио ново одгађање санкција Вашингтона уведених руском енергетском сектору. Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАК) америчког Министарства финансија у августу је новим једномјесечним продужењем лиценце омогућила наставак испоруке сирове нафте НИС-у до 29. септембра, а затим додатно до 8. октобра.
Јадрански нафтовод (Јанаф), којим се нафта транспортује до рафинерије у Панчеву, главног снабдјевача тржишта Србије нафтним дериватима, објавио је да је исходио лиценцу којом се до 15. октобра одобрава учествовање у активностима које су уобичајене и неопходне за транспорт нафте, а у циљу довршетка свих активности предузетих на основу важећег уговора о транспорту сирове нафте, преноси Индеx.
Јанаф, који испоручује између два и три милиона тона нафте и остварује око 40 милиона евра прихода, с НИС-ом је лани склопио уговор о транспорту 10 милиона тона нафте до краја идуће године.
Предсједник Србије Александар Вучић рекао је у четвртак да је реална процјена да рафинерија без додатног дотока нафте може да ради до 1. новембра и додао да, када је ријеч о гориву, проблема неће бити до Нове године.
Од тог тренутка Србија у резерви има 342.000 тона дизела и више од 66.000 тона бензина, што је довољно за неометано снабдијевање до краја године.
"Јанаф прекида доток нафте и питање је да ли ћемо моћи и преко кога да допремамо нафту", рекао је Вучић раније.
Вучић се обратио грађанима поводом увођења америчких санкција НИС-у и рекао да тај период може бити дужи за пет или седам дана, али да ће тешко бити дуже од тога.
Вучић је поводом санкција Сједињених Држава НИС-у, које су ступиле на снагу у четвртак ујутро, рекао да је "то лоша вијест за Србију, и то вишеструко".
"То су изузетно тешке санкције у сваком смислу. Важно је да разумеју грађани да те санкције нису уперене против грађана, против неког појединца, али оне ће погодити сваког појединца", рекао је Вучић. Додао је да је "НИС продат јер је тада некима у држави био потребан кеш".
"У међувремену смо добили руског партнера, поузданог партнера, који је пунио буџет, а ти приходи су у последње време били на нивоу од око девет одсто", рекао је Вучић.
Нагласио је да, као земља која баштини владавину права, никада нису хтјели нити ће отимати туђу имовину.
"Ми смо се држали тога и наша политика ће и убудуће бити одговорна. Захвалан сам грађанима што су разумели колика је одговорност државе, сва складишта смо попунили, али и упркос томе, суочићемо се са безбројним проблемима", рекао је Вучић.
Саопштио је да су српски чланови одбора директора НИС-а тражили засједање Скупштине акционара у тој компанији да се размотре сви проблеми с којима ће се суочити.
Примјена санкција НИС-у, уведених у јануару, до сада је одгађана осам пута.
Санкције "Нафтној индустрији Србије" дио су казненог пакета санкција Сједињених Држава против руског енергетског сектора, а НИС је под лупом америчких санкција од почетка ове године, јер више од 55 одсто дионица у тој компанији заједно држе руски "Газпром Нефт" и "Газпром".
