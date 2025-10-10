Драматично смањење производње пшенице и воћа у ФБиХ

Извор:
У Федерацији БиХ је у 2025. години произведено 79.328 тона пшенице, што је за 1,1 одсто мање од остварене производње пшенице у 2024. години.
Пад производње је забиљежен и код ражи за 7,3 одсто у односу на претходну годину.
Пораст производње који је резултат повећања приноса по хектару је забиљежен код јечма за 4,3 одсто и зоби за 10,9 одсто
Код раног воћа, усљед пада приноса воћа по стаблу, у поређењу са претходном годином, у 2025. дошло је до пада укупног приноса и то:
Подаци су ово Федералног завода за статистику.
