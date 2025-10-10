Logo

Драматично смањење производње пшенице и воћа у ФБиХ

У Федерацији БиХ је у 2025. години произведено 79.328 тона пшенице, што је за 1,1 одсто мање од остварене производње пшенице у 2024. години.

Пад производње је забиљежен и код ражи за 7,3 одсто у односу на претходну годину.

Пораст производње који је резултат повећања приноса по хектару је забиљежен код јечма за 4,3 одсто и зоби за 10,9 одсто

Код раног воћа, усљед пада приноса воћа по стаблу, у поређењу са претходном годином, у 2025. дошло је до пада укупног приноса и то:

  • код трешања за 45,2 одсто,
  • вишања за 28,7 одсто и
  • кајсија за 40,5 одсто.

Подаци су ово Федералног завода за статистику.

