Лошији приноси и квалитет кукуруза: Колика ће бити откупна цијена?

Извор:
АТВ
22.09.2025
19:34
Коментари:1
Раде Јовичевић, пољопривредни произвођач из села Трњаци код Бијељине, бави се повртарство и ратарством. Са пшеницом је љетос у погледу приноса и квалитета, прича, била знатно боља ситуација, него што је сада са кукурузом.
"Мислим да је то једина култура која није прошла уопште, неких 20- 30% говорим о кукурузу. Када је ради о кукурузу направила се нека компензација, људи који сију кукуруз они раде силаже тако да ће се на неки начин обештетити, али када се пољопривредник вади то вам је највећи проблем у животу", каже Раде.
Иза нас је свакако једна од изазовнијих сезона, јер је суша била присутна у свим значајним фазама раста и развоја кукуруза. Приноси зависе од климатских фактора, али и земљишта. Кукуруз је засијан на 130 хиљада хектара. Ова култура тражи доста воде, без наводњавања нема добрих приноса.
"Имамо фантастичне приносе негдје и до 12 тона по хектару, неки наш просјек је 5- 6 тона мислим да ћемо и ове године бити на том нивоу, али смо причали да се иде на неке друге културе или да се не иде нема система за наводњавање", каже Саша Лалић, помоћник министра пољопривреде Републике Српске.
Чека се откупна цијена кукуруза. Тренутна цијена на берзама је 40 фенинга. Ратарима у Српској, кажу у Савезу удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, било би прихватљиво пола марке по килограму. Колика ће цијена кукуруза, на крају заиста бити, за сада нико не зна, јер се она формира на Свјетској берзи.
"За очекивати је да ће та цијена кукуруза довести до поскупљења појединих инпута, прије свега сточне хране у коју се кукуруз уграђује као основна компонента али и неких других комплементраних и сродних роба и добара. Оно што бих као агроекономиста оцијенио да ће бити поскупљења, али да раст цијена производа неће бити као у корона периоду", каже Петар Нинић, дипломирани инжењер агроекономије и руралног развоја.
Тада је подсјећа, наш саговорник, дошло до поремећаја на свјетском тржишту зато што је Кина у корони откупљивала сав кукуруз широм свијета и вјерује да се такав сценарио неће поновити. Знатно нижи приноси кукуруза од очекиваних биљеже се и у региону. Кукуруз је култура која је у Србији највише подбацила. У укупној производњи , око седам одсто, а око 14 одсто су мањи приноси по хектару. Ипак и Српска и Србија кукуруза или жутог злата, како га ратари зову од миља, требало би да имају довољно за своје потребе.
Друштво
2 ч1
Здравље
2 ч0
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Друштво
2 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
58
21
55
21
50
21
41
Тренутно на програму