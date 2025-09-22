Logo

Лошији приноси и квалитет кукуруза: Колика ће бити откупна цијена?

Извор:

АТВ

22.09.2025

19:34

Коментари:

1
Лошији приноси и квалитет кукуруза: Колика ће бити откупна цијена?
Фото: АТВ

Раде Јовичевић, пољопривредни произвођач из села Трњаци код Бијељине, бави се повртарство и ратарством. Са пшеницом је љетос у погледу приноса и квалитета, прича, била знатно боља ситуација, него што је сада са кукурузом.

"Мислим да је то једина култура која није прошла уопште, неких 20- 30% говорим о кукурузу. Када је ради о кукурузу направила се нека компензација, људи који сију кукуруз они раде силаже тако да ће се на неки начин обештетити, али када се пољопривредник вади то вам је највећи проблем у животу", каже Раде.

Иза нас је свакако једна од изазовнијих сезона, јер је суша била присутна у свим значајним фазама раста и развоја кукуруза. Приноси зависе од климатских фактора, али и земљишта. Кукуруз је засијан на 130 хиљада хектара. Ова култура тражи доста воде, без наводњавања нема добрих приноса.

"Имамо фантастичне приносе негдје и до 12 тона по хектару, неки наш просјек је 5- 6 тона мислим да ћемо и ове године бити на том нивоу, али смо причали да се иде на неке друге културе или да се не иде нема система за наводњавање", каже Саша Лалић, помоћник министра пољопривреде Републике Српске.

Чека се откупна цијена кукуруза. Тренутна цијена на берзама је 40 фенинга. Ратарима у Српској, кажу у Савезу удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, било би прихватљиво пола марке по килограму. Колика ће цијена кукуруза, на крају заиста бити, за сада нико не зна, јер се она формира на Свјетској берзи.

"За очекивати је да ће та цијена кукуруза довести до поскупљења појединих инпута, прије свега сточне хране у коју се кукуруз уграђује као основна компонента али и неких других комплементраних и сродних роба и добара. Оно што бих као агроекономиста оцијенио да ће бити поскупљења, али да раст цијена производа неће бити као у корона периоду", каже Петар Нинић, дипломирани инжењер агроекономије и руралног развоја.

Тада је подсјећа, наш саговорник, дошло до поремећаја на свјетском тржишту зато што је Кина у корони откупљивала сав кукуруз широм свијета и вјерује да се такав сценарио неће поновити. Знатно нижи приноси кукуруза од очекиваних биљеже се и у региону. Кукуруз је култура која је у Србији највише подбацила. У укупној производњи , око седам одсто, а око 14 одсто су мањи приноси по хектару. Ипак и Српска и Србија кукуруза или жутог злата, како га ратари зову од миља, требало би да имају довољно за своје потребе.

Подијели:

Тагови:

Poljoprivrednici

Пшеница

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

Друштво

Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

2 ч

1
Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

Здравље

Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

2 ч

0
Пројекти вишемилионске вриједности биће реализовани у Шамцу

Градови и општине

Пројекти вишемилионске вриједности биће реализовани у Шамцу

2 ч

0

Више из рубрике

Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

Друштво

Планови и проблеми: Директори свих енерго предузећа Српске за истим столом

2 ч

1
Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута

Друштво

Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута

3 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

4 ч

0
Достављач хране напао жену због бакшиша: "Научи да се понашаш глупачо"

Друштво

Достављач хране напао жену због бакшиша: "Научи да се понашаш глупачо"

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner