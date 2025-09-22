Пројекти вишемилионске вриједности биће реализовани у Шамцу

Извор:
Пројекти вишемилионске вриједности биће реализовани на подручју Шамца. Резултат је то прве посјете премијера Минић родном граду. Рак рана Шамца како ју је начелник назвао, улица Цара Душана, биће залијечена.
Рак рана Шамца како ју је начелник назвао, улица Цара Душана, биће залијечена. До октобра ће са милион марака бити санирана.Радиће се и на обалозаштити. На локалитету Даулије улагано је 2016. године али је због ерозије тла потребна нова санација
И ту ће бити уложено око милион марака. Конкретни кораци за 10 дана.
“Корито ријеке Босне је можете снимити на колико места имамо меандре и гдје га штитимо да не уђе у стари свој ток како вода не би ушла у приградске мјесне заједнице”, рекао је Саво Минић премијер Републике Српске.
“Тендер је у току ми очекујемо избор извођача у складу са законом о јавним набавкама и улазимо у посао да се ово ријеши” рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске.
У ресор пољопривреде и водопривреде протекли три године на подручју Шамца је уложено 26 и по милиона марака. Од сада ће корисници имати и адресу на коју могу да покуцају. Воде Српске и ресор за пружање стручних услуга, добили су просторије.
“За све обраде напора за сва њихова права која их следују овде ће да завршавају на једном мјесту”, рекао је Стево Богдановић ресор за пружање стручних услуга Шамац.
Нове просторије добиће и полицијска станица Шамац. Саграђена је 1953, а након поплаве 2014. санирано само приземље.
“Биће хитно ангажовано 100. 000 КМ за изградњу пратеће пројектне документације и почетак радова”, рекао је Саво Минић премијер Републике Српске.
“Сад ћемо видјети зависи од техничких могућности да ли ћемо градити нови објекат иза постојећег објекта или ћемо рушити овај објекат зависи од могућности да иселимо ПС”, рекао је Синиша Кострешевић, директор полиције Републике Српске.
Пројектна документација до краја године. Радови у нерадној грађевинској сезони. Ту није крај плановима за Шамац
“Све и један пројекат на општини Шамац који буде подразумијевао ново радно мјесто и запошљавање Влада РС у овом моменту имамо на располагању 3 милиона”, рекао је Саво Минић премијер Републике Српске.
Радиће се и пружни прелаз. Договорено је и улагање локалног инвеститора.
“Радује ме да је ово и надам се покушај једне нормалне сарадње два нивоа власти, ја хоћу да вјерујем да је тако”, рекао је Ђорђе Милићевић, начелник општине Шамац.
Доказ су најављени пројекти, каже Минић. Влада коју води, поручује, ради без обзира ко је власт на локалном нивоу.
