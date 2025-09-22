Сједница Владе Српске у четвртак у Требињу

22.09.2025
14:15
Коментари:1
Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да ће сједница Владе Српске бити одржана у Требињу у четвртак, 25. септембра, а да ће дан раније са министрима посјетити локалне заједнице херцеговачке регије.
Минић је навео да ће са министрима обићи локалне заједнице те регије које су доставиле информације о томе шта су им проблеми, а да ће у сриједу, 24. септембра, увече у Требињу бити одржан састанак чланова Владе и начелника и градоначелника херцеговачке регије, а у четвртак сједница Владе.
Дневни ред ће, како је навео, бити објављен дан раније уз могућност допуне, у зависности од ситуације која се утврди на терену.
"Већ има неких иницијатива за допуну дневног реда, али нека то буде нека врста изненађења кад дођемо тамо и када је у питању општина Љубиње", рекао је Минић који се данас налази у посјети Шамцу. Додао је да су чланови Владе Републике Српске сваки дан на терену, као што је и обећао.
