Јак земљотрес погодио Залив Сан Франциска

Извор:

Б92

22.09.2025

14:13

Јак земљотрес погодио Залив Сан Франциска
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине 4,3 степена Рихтерове скале погодио је данас Залив Сан Франциска, а није било жртава или значајне материјалне штете.

До потреса је дошло око три сата ујутру по локалном времену, а епицентар је био југоисточно од града Берклија, јавља АП.

Према подацима Америчког геолошко друштва, могуће је да низ слабијих потреса погоде то подручје, а постоји и шанса од око пет одсто да снажнији земљотрес погоди област у наредна три дана.

