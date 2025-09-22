Јак земљотрес погодио Залив Сан Франциска

Извор:
Б92
22.09.2025
14:13
Коментари:0
Земљотрес јачине 4,3 степена Рихтерове скале погодио је данас Залив Сан Франциска, а није било жртава или значајне материјалне штете.
До потреса је дошло око три сата ујутру по локалном времену, а епицентар је био југоисточно од града Берклија, јавља АП.
Према подацима Америчког геолошко друштва, могуће је да низ слабијих потреса погоде то подручје, а постоји и шанса од око пет одсто да снажнији земљотрес погоди област у наредна три дана.
