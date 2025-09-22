Срушио се авион, погинула позната водитељка!

Извор:
22.09.2025
Познато мексичко ТВ лице, Дебора Естрела погинула је неколико минута након што је објавила посљедњу фотографију из авиона у којем је изгубила живот док се припремала за час летења.
Авион се срушио на тло поред индустријског комплекса у граду Гарцији у сјевероисточној држави Нуево Леон.
Непровјерени снимци на друштвеним мрежама који наводно приказују трагедију која се догодила у суботу увече приказивали су мали авион који се вртио ван контроле и падао - док је изнад њега хеликоптер скретао како би његов пилот покушао да види да ли може да уради нешто да помогне, преноси Телеграф.
Тренутак прије несреће, Дебора је објавила фотографију авиона у којем је узлетјела и на Инстаграму написала: 'Погоди шта' прије него што је ушла у њега за узлет са међународног аеродрома Monterrey-Del Norte.
Деборин бивши муж Хосе Луис Гарсија, такође новинар, поставио је на друштвене мреже вијест о несрећи убрзо након што је сазнао да му је бивша жена једна од двије жртве, написавши: 'Авион је пао.'
