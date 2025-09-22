Сијарто: Више не гајим илузије о способности Генералне скупштине УН

22.09.2025
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је да више не гаји илузије о способности Генералне скупштине УН да допринесе рјешењу сукоба у Украјини, али да ће Мађарска наставити да подржава иницијативе које приближавају мир.
Сијарто је напоменуо да је посљедњих мјесеци ријешено неколико оружаних сукоба, али не у Украјини.
"Обично Генерална скупштина УН може да понуди наду у мир, али видјевши ескалацију догађаја и проратне ставове, не гајимо никакве илузије. Међутим, то никако не значи да не треба да учинимо све што је могуће како бисмо осигурали да нас Генерална скупштина УН приближи миру", написао је Сијарто на друштвеним мрежама уочи пута у Њујорку на сједницу Генералне скупштине УН.
Он је навео да ће Мађарска сљедеће седмице подржати све иницијативе које приближавају миру и одбацити све што ствара ризик од ескалације.
Јубиларно 80. засједање Генералне скупштине УН почело је 9. септембра.
У оквиру засједања ће, по традицији, бити одржана седмица на високом нивоу.
Општа дебата одржаће се од 23. до 27. септембра, као и 29. септембра.
