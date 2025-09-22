Након сајбер напада на европске аеродроме, летови и даље касне

Извор:
Хакерски напад на систем за пријаву и укрцавање још увијек ремети нормалан рад погођених аеродрома те се, према најновијим подацима, кашњења летова биљеже и даље, а аеродром у Бриселу је затражио од авио-компанија да откажу око половину данашњих летова.
На аеродромима у Берлину и Лондону током јучерашњег дана ситуација се прилично стабилизовала, али се неки летови и даље отказују или одлажу, преноси данас Би-би-си.
Провајдер система за пријаву и укрцавање "Collins Aerospace", у власништву RTX-a, саопштио је јутрос да сарађује са погођеним аеродромима и авио-компанијама, и да су у завршној фази ажурирања програма потребног за враћање пуне функционалности система, пренио је Ројтерс.
Портпарол аеродрома у Бриселу рекао је да "Collins Aerospace" још увијек није испоручио сигурну, ажурирану верзију софтвера, што је приморало овај аеродром да затражи отказивање једног броја летова за данас.
Са бриселског аеродрома поручују да провајдер услуга активно ради на рјешавању проблема, али да је и даље нејасно када ће проблем бити ријешен.
Аеродром у Бриселу је затражио од авио-компанија да откажу око 140 од 276 планираних летова за данас, преноси АП.
Аеродром Берлин Бранденбург саопштио је у недјељу да су неки проблеми и даље присутни, али да постоји ручни систем за заобилажење потешкоћа.
"Понекад се дуже чека на пријаву, укрцавање, руковање пртљагом и преузимање пртљага. Кашњења летова данас су у складу са нормалним оперативним даном", наводи се у саопштењу.
Лондонски аеродром Хитроу је у недјељу ујутро саопштио да се и даље ради на опоравку од квара система за пријаву путника, додајући да "велика већина летова наставља са операцијама".
У петак су хакери напали провајдера система за пријаву и укрцавање, компанију "Collins Aerospace", што је изазвало поремећаје на аеродрому Хитроу у Лондону, као и на аеродромима у Берлину и Бриселу.
Сајбер напади у сектору вазухопловства су повећани за 600 одсто током прошле године, према недавном извјештају француске авио-компаније "Thales".
